銀行戶口突獲陌生人轉賬10萬　港男：我唔敢郁　網民憂詐騙籲小心

任何涉及錢銀的問題，都要小心處理為妙！有港男於網上發文表示，近日其恒生銀行戶口突然被陌生人轉賬存入1筆10萬港元的款項，存款者其後於WhatsApp傳訊息稱「轉錯數」，要求電話聯絡。由於金額龐大，港男不敢貿然行動，着存款者自行聯絡恒生銀行處理事件。



網民留言提醒樓主小心騙案，並認同其處理方法，「梗係唔好隨便信人，而家好多騙徒」、「唔使理佢，真係轉錯嘅話佢聯絡返銀行，銀行就會搵你搞。而家太多騙案，小心為上」、「你做得啱，經銀行處理，唔好自己過錢，你自己過數可以當你洗黑錢」。



該港男於Threads發文分享事件，「是咁嘅，小弟最近突然收到成10萬銀嘅轉賬」。他分享恒生銀行短訊，顯示有人將1筆10萬港元的款項轉賬存入其戶口。

另1張WhatsApp對話截圖顯示，該陌生存款者傳訊息稱「啱啱轉錯數」，要求電話聯絡。港男回覆說，與對方「互不相識又無關係」，他已向恒生銀行查詢，職員着他應叫存款者主動聯絡銀行，「受轉賬人無需與對方主動轉賬或操作」，港男請對方「耐心地等候銀行處理」。

港男於帖文表示，「大佬，10萬銀齊齊整整5個零，你話減返幾千幾百都可信，又或者只係過錯幾百蚊嘅話，我都可以直接過返畀你，但係10萬蚊我真係唔敢郁」。他又笑言，「最X sad嘅係，咁大個仔，個戶口第一次有6位數，竟然係因為人哋過錯數」。

港男補充，「對方又冇乜點叫我過返數畀佢」，只是電話交代後續稱已報警及已聯絡銀行處理，「語氣上都客客氣氣，應該只係錯手轉錯啩，但係我都只係信銀行」。

不少網民留言提醒小心騙案，「而家有我哋啲電話好容易咁，成日啲騙徒打嚟講得出全名」、「有機會係詐騙，早兩日睇到大陸而家啲新型詐騙都係講呢一句嘢，等啲人一聽到報咗警就嗱嗱臨過數畀佢，事實係佢用咗你啲個人資料借貸，所以嗰啲其實都係你嘅錢」、「好舊的騙案類型！呢種叫支票入空數，數字上有錢，但係錢未到賬，可以隨時取消」。

網民亦提醒樓主可先向銀行及警方報備事件，「總之你唔好掂嗰筆錢，亦唔好私下過返數，有乜都經銀行處理就得，穩陣起見，你可先向銀行備案」、「可能隨機搵人洗黑錢，你都同警察銀行備案先」、「有咩經銀行搞就得，但同時間都唔好玩嘢唔退款，如果唔係警察會開到case」。

如市民不慎轉帳到錯誤戶口，應盡快聯絡有關銀行或電子錢包營運商，尋求協助。有關銀行或電子錢包營運商會要求市民提供相關轉帳資料以便該機構通知收款方機構聯絡收款人。當銀行或電子錢包營運商接獲市民通知轉帳到錯誤的戶口時，它們會按上述程序適當處理，包括會向轉帳人提供書面回應，詳細列出收款方機構與收款人溝通的日期、所採取的行動和結果。這樣將有助市民若遇到收款人不退回誤傳款項時，按需要向警方舉報或考慮採取進一步的適當行動。該等程序亦要求收款方機構提醒收款人不退回誤傳款項或需負上的刑事責任。

另外，根據香港銀行公會及金管局的「跟進錯誤轉帳的處理程序」指引，當中建議有關銀行接獲客戶「轉錯數」報告後，2個工作日內要求收款銀行，聯絡客戶及確認有關誤收轉帳，並取得客戶授權後即時轉回有關資金。