日本首宗餵野鴿案！惡性餵飼野生動物犯法　香港餵鴿最高罰$10萬

街頭野貓、公園野鴿隨處可見，不少人會出於憐憫或愛心而主動餵食。然而，這份「善意」若毫無節制，不僅會擾亂環境、滋擾民居，更有可能觸犯法例。日本早前出現全國首宗因惡性餵飼野生動物案，涉案者目前已被警方書類送檢（不經拘捕而將案件移交檢察院或起訴），案件揭露隨意餵飼衍生的種種社會亂象。



隨意餵飼卻從不清理，長期累積之下滋生害蟲，嚴重影響居住環境。（YouTube影片截圖）

日本大阪市住吉區JR我孫子町站周邊深受野鴿問題困擾，大量鴿子長年聚集車站周邊，導致糞便遍地、衛生惡劣。（YouTube影片截圖）

10年「鴿患」糞便遍地 政府深夜埋伏鎖定嫌疑人

事件發生於日本大阪市住吉區JR我孫子町站（JR Abikocho Station）周邊。當地自10年前起已深受野鴿問題困擾，大量鴿子長年聚集車站周邊，導致糞便遍地、衛生惡劣，附近居民苦不堪言。大阪市市政府早已知悉問題，派員深夜埋伏調查，鎖定嫌疑人士。

日本大阪市住吉區JR我孫子町站周邊深受野鴿問題困擾，大量鴿子長年聚集車站周邊，導致糞便遍地、衛生惡劣。（YouTube影片截圖）

日本大阪市住吉區JR我孫子町站周邊深受野鴿問題困擾，大量鴿子長年聚集車站周邊，導致糞便遍地、衛生惡劣。（YouTube影片截圖）

當局多次依據《動物愛護法》向相關人士作出勸告與警示，但涉事者依舊我行我素。無奈之下，大阪市政府向警方作出刑事檢舉。這是日本全國有史以來，首宗因為餵飼野生動物而被起訴的案例。大阪市市長橫山英幸公開呼籲市民，希望大眾克制胡亂餵食的衝動，以免破壞社區衛生。

政府在民居掛上警告牌，寫着「請不要給鴿子餵食」。（YouTube影片截圖）

罰則雖重但問題難根治 餵飼者玩「躲貓貓」轉場再餵

然而，法律制裁後問題並未徹底解決。案件移交大約10天後，日本媒體派員重返現場，發現車站周邊鴿蹤雖減，但居民透露，餵食者不過轉移陣地繼續餵食，而新餵食地點的路邊，多條柱體被鳥糞染得滿佈污跡，人行道上擺放的貓糧引來大量野鴿搶食。

新餵食點路邊，多條柱體被鳥糞染得滿佈污跡。（YouTube影片截圖）

人行道上擺放的貓糧引來大量野鴿搶食。（YouTube影片截圖）

現場短短百米路段，就貼上多達18張禁止胡亂餵飼的告示牌，草叢之中亦隨處可見棄置的餵食容器與盛水鐵罐。當地居民無奈控訴，有人偷偷將食物藏進草叢餵飼，飼料吃後，雜物亦從不清理，長期累積之下滋生害蟲，嚴重影響居住環境。

短短百米路段，就貼上多達18張禁止胡亂餵飼的告示牌。（YouTube影片截圖）

更有目擊者稱，曾見到有人騎單車到場，車籃裝滿大量糧食，沿路撒落飼餵野生動物，引來大群烏鴉尾隨飛行，衍生更多衛生與安全隱患。市政府官員坦言，餵飼者多數「表面順從，過後故態復萌」，始終難以根治問題。

私人車棚變野貓食堂 大阪法例：最高可罰50萬日圓

同樣的餵飼亂象，也蔓延到大阪市城東區住宅街。當地有市民胡亂投放大糧貓糧卻不清理，引致蠅蟲滋生。更有居民慘遭滋擾，其私人住宅車被陌生人強行闖入散落貓糧，令他相當無奈，直言「公共地方尚且勉強接受，侵佔私人範圍餵食實在難以容忍」。事主向區政府求助後，當局張貼警示海報，亦聯繫動物保護團體為野貓絕育，透過管控數量紓緩問題，可是隨意棄置糧食的情況依舊未有改善。

當地有市民胡亂投放大糧貓糧卻不清理，容器隨意丟棄，引致蠅蟲滋生。（YouTube影片截圖）

根據日本2019年修訂的《動物愛護法》餵飼行為若破壞周邊衛生及影響生活，即屬規管範圍。法律界人士解釋，若拒絕清理殘餘食物及糞便，最高可被判處50萬日圓（約2.5萬港元）罰款。

香港執法更嚴 最高可罰5,000元兼監禁

相比日本法例，香港對餵飼野鳥及野生動物的法例更為嚴苛。根據香港現行條例，全港禁止餵飼野豬、猴子及野鴿等野生動物。隨意餵食引致環境衛生惡劣、造成滋擾，執法人員可即時發出定額罰款通知書。隨着近期法例收緊，違者除面臨最高罰款5,000 港元外，嚴重個案或是屢犯不改者，高刑罰可達罰款10萬港元及監禁1年，市民切勿以身試法。