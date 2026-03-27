中環野鴿聚集馬路！司機減速避撞獲激讚　網民質疑涉非法餵飼誘殺

再有人非法餵飼野鴿？本港網絡近日瘋傳1段影片，顯示中環有私家車行駛馬路時，地上出現大群野鴿聚集，司機一度被阻去路，而他則選擇減速，並輕輕響咹驅趕鴿群避撞，善舉獲網民大讚。不過更多留言斥責，有人疑似存心將食物撒在馬路上吸引野鴿，行為等同謀殺，「真係餵都唔會放馬路」、「等啲白鴿飛落去食，好多時佢哋就係咁俾車撞死」。



中環有野鴿聚集馬路，一度阻礙行車，有司機減速避撞獲讚。（facebook影片截圖）

中環野鴿聚集馬路 阻礙行車

「究竟等咗幾耐先有咁多人圍觀」，有目擊途人在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳1段影片，片長約40秒，可見現場為中環皇后大道中 、Donki 超市（驚安之殿堂）對出馬路，目測有接近40隻野鴿在馬路地面聚集，有私家車司機完全被阻擋去路。

現場為中環皇后大道中 、Donki 超市（驚安之殿堂）對出馬路。（facebook影片截圖）

目測有近40隻野鴿聚集在馬路，有私家車完全被阻擋去路。（facebook影片截圖）

目測有近40隻野鴿聚集在馬路，有私家車完全被阻擋去路。（facebook影片截圖）

私家車司機減速避撞 輕輕響咹驅趕鴿群

現場所見有不少路人、等候過馬路的市民圍觀，而受影響的私家車先是停下，然後減速慢駛，部份野鴿感到有車輛迫近曾飛起，不過鴿群之後仍停留馬路，司機於是輕輕響咹，鴿群終於飛走散去，私家車方能駛離。

受影響的私家車先是停下，然後減速慢駛避撞。（facebook影片截圖）

部份野鴿感到有車輛迫近曾飛起，不過鴿群之後仍停留馬路。（facebook影片截圖）

司機於是輕輕響咹，鴿群終於飛走散去，私家車方能駛離。（facebook影片截圖）

司機於是輕輕響咹，鴿群終於飛走散去，私家車方能駛離。（facebook影片截圖）

網民讚揚司機尊重生命：避到無謂殺生

許多網民讚揚司機尊重生命，「司機心地善良，好人一世行運」、「正常人根本做唔出碌過去」、「真係高速行駛避唔到就無得講，避到嘅就無謂殺生啦」。有人覺得司機同樣是為自己考慮，事關撞中動物可謂百害而無一利，「揸車沒人想車中任何動物」、「成架車碌過白鴿，啲血肉、羽毛全部黏住個車胎，甚至捲入車裏面，到時清潔維修費一大筆，正常車主都唔會咁做」。

疑涉非法餵飼、存心誘殺 網民斥等同謀殺

惟更多留言狠斥有人故意將食物撒在路中心，「記得話有人問舖頭掃走馬路上的麵包碎」、「早幾日網上有人講，有人故意喺路中心撒米」，因此批評對方心腸歹毒，「真係餵都唔會放馬路」、「好明顯唔係餵鴿，係殺鴿。真正餵鴿嘅人唔係咁」、「根本就係謀殺」、「撒糧喺馬路等啲白鴿飛落去食，好多時佢哋就係咁俾車撞死」。

非法餵飼野鴿可被罰款5,000元

為進一步遏止非法餵飼野鴿活動，《2024年野生動物保護（修訂）條例》（《修訂條例》）已於2024年8月1日生效。《修訂條例》將全港禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿、提高非法餵飼的最高刑罰至罰款10萬元及監禁一年，以及就非法餵飼引入5,000元的定額罰款，並擴大執法人員的人選類別等，藉此加強阻嚇力以遏止非法餵飼野鴿活動。除漁護署外，食物環境衞生署（食環署）、康樂及文化事務署（康文署）和房屋署的獲委任人員亦可就非法餵飼執法，以所管轄的場地為基礎參與有關執法行動。

漁護署亦已聯同食環署、康文署及房屋署成立「跨部門禁餵執法工作小組」，透過定期會議檢視和優化禁餵規定的執法策略和執行情況，不斷提升執法成效。漁護署會持續透過工作小組與相關部門保持緊密聯繫，加強執法及宣傳教育，並進一步探討其他可行方法，與相關部門共同防治野鴿聚集所導致的滋擾及環境衞生問題。

（facebook「車cam L（香港群組）」）