天水圍茶皇殿$48隻乳鴿！食客不滿斬件收$18　酒樓：餐牌列明收費

乳鴿「斬件上」要額外收費？有食客光顧天水圍茶皇殿酒樓，點叫2隻48元乳鴿，但當她要求乳鴿「1開4」時，被侍應告知需另外收取18元，感嘆「唔怪之得咁多人上晒深圳飲食」，卻被對方反問1句話，她大為不滿於是離座，並在網上公審事件。不少網民覺得店員態度有待改善，「完全貼錢買難受」、「所以個場咁吉都唔係無緣無故」，亦對酒樓收取「斬件費」感不解，「（已經）收咗加一服務費」、「最憎啲酒樓呢樣那樣！不如唔好做特價」。



《香港01》就事件向涉事茶皇殿查詢，酒樓經理回覆指48元隻乳鴿為周六及周日的特惠價，餐牌有列明乳鴿斬件要另外收取18元加工費。至於職員態度，經理表示會提醒員工有禮對待客人。



有食客到天水圍茶皇殿酒樓點叫48元乳鴿，不滿要求斬件需被額外收取18元。（facebook「香港酒樓關注組 」圖片）

天水圍茶皇殿用晚膳 點叫2隻48元乳鴿

該食客在facebook群組「香港酒樓關注組」發帖並上傳2張照片，顯示她於3月15日傍晚到天水圍天耀邨的茶皇殿酒樓享用晚膳，2名成人連同1名長者，合共點叫5道菜，並加購2隻要價48元的乳鴿。

事主到天水圍天耀邨的茶皇殿酒樓享用晚膳，並點叫2隻要價48元的乳鴿。（示意圖／資料圖片）

不滿要求斬件需另收18元 食客斥職員態度差

樓主續指，點菜時侍應稱乳鴿是原隻上桌，她於是要求「1開4」，對方告知斬件需要另外收取18元，她驚訝表示「食咗幾十年飯，第一次遇到斬乳鴿要加錢」，於是隨口回覆1句，「唔怪之得咁多人上晒深圳飲食，咁咪唔斬囉！」，詎料遭侍應反問：「咁你唔上大陸食？」她被懟後極為不滿，憤而離座未有留下用餐。

樓主批評女侍應態度惡劣。（facebook「香港酒樓關注組 」圖片）

網民指收「斬件費」離譜：已經收咗加一服務費

不少網民批評酒樓收取「斬件費」離譜，「（已經）收咗加一服務費」、「真係第一次聽乳鴿一開四要收錢」、「最憎啲酒樓呢樣那樣！不如唔好做特價！正常收費正常出品唔得嘅」、「他寫48（元）一隻，斬加18（元）又真係貴嘅」、「開埋四連加一咁咪70幾蚊隻乳鴿？」、「我覺得香港啲酒樓有時真係多X餘，你賣得都係希望多啲客人幫襯，點解唔斬件上枱」。

職員態度被指「趕客」 網民：貼錢買難受

另有留言指職員態度「趕客」，「咁嘅服務等執，宜家咩時勢，仲唔好啲面口」、「所以個場咁吉都唔係無緣無故」、「個女人態度差咗啲」、「餐飯唔使食啦，受啲氣都飽啦」、「完全貼錢買難受」。

茶皇殿經理回覆《香港01》表示，48元隻乳鴿為周六及周日的特惠價，而不論是平日還是周未，客人要求乳鴿斬件都要另外收取18元加工費，餐牌有列明以上收費。至於職員態度，經理表示會提醒員工有禮對待客人。



（facebook「香港酒樓關注組 」）