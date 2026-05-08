大便後擦到廁紙全白！醫生警告：超傷屁股　這款清潔神器成救星

大便後擦屁股是正常清潔程序，但原來大有學問。台灣有女生在網上表示，自己會擦到廁紙沒有顏色，但身邊朋友只會擦到變淡，疑惑「沒顏色不是才算乾淨嗎？」。許多網民留言指「你意思是居然會有人可以接受有顏色嗎？太可怕了」、「沒顏色不算乾淨，只是你看的比較淡而已」、「我都直接洗澡」。



樓主大便後擦屁股會擦到沒有顏色，但身邊朋友只會擦到變淡，疑惑「沒顏色不是才算乾淨嗎？」。（AI生成圖片）

醫生警告︰擦到毫無殘留，屁股會發紅

大腸直腸科主治醫師陳威智醫師同樣留言解釋，笑言樓主在一眾朋友之中對肛門表現得最有「誠意」，不過「如果你真的每次都要擦到紙上一塵不染，那你的屁股可能正一邊流淚，一邊發紅」。

大腸直腸科主治醫師陳威智醫師指出，每次都要擦到毫無殘留，屁股會發紅。（AI生成圖片）

1方法有3大作用

陳醫生指出，如果對乾淨有強迫症，建議安裝免治馬桶（港稱智能馬桶），列出3大作用︰

1. 溫水沖洗

水柱可以深入滲透廁紙到不了的皺褶深處，「把便便洗掉，完全不用暴力摩擦」。

陳醫生建議安裝免治馬桶（港稱智能馬桶），同時列出3大作用。（AI生成圖片）

2. 溫風烘乾

洗完後用微風輕吹，保證比用廁紙擦得更乾爽，而且完全不傷皮膚。

3. 減少痔瘡危機

溫水可以促進血液循環，對「那些常待在肛門口不走的小痔瘡」也有紓緩作用。

（Threads@kitty920718、Threads@drwekinc「米侍診所-痔瘡專家 陳威智醫師-大腸直腸外科」）