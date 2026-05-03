絲瓜肛門內折斷！醫生警告吸水膨脹難處理　3大提醒保護腸道

醫療事故起因千奇百怪，最重要的是病人安好。台灣1名網民在Threads發文表示，其朋友任職醫護人員，分享醫院最近有1個急症個案，有病人因肛門有異物無法自行弄出而求醫，醫護人員經檢查後發現是折斷的絲瓜折斷塞在肛門裡面。



病人因肛門有異物無法自行弄出，經檢查後發現是絲瓜折斷在肛門內。（AI生成圖片）

網民︰辛苦全體醫護人員了

帖文引來許多網民留言，「到底怎麼進去的？」、「聽說有人把鋼絲球放裡面」、「辛苦全體醫護人員了，要憋笑應該也很累」。

大腸直腸科醫生遇到更多個案

帖文更惹來醫生留言，大腸直腸科主治醫師陳威智直指「絲瓜真的不是最難搞的」，自己在急症室看過各式各樣的個案，例如套上避孕套、震到沒電的按摩棒，幸好病人在安全套尾部打結，才有了施力點，因而順利取出。

醫生提醒若有異物被困肛門，切勿亂用偏方，嘗試以筷子夾出來或用手自行摳挖只會愈推愈深，一旦感覺異常，請立刻求醫，但最好切勿胡亂擺放異物進入肛門。（AI生成圖片）

醫生提醒︰肛門異物處理3大禁忌

陳醫生解釋人體結構，指出其實肛門是「有出無入的單行道」，直腸結構好像瓶子，一旦越過括約肌，「想靠自己擠出來幾乎不可能」，3大禁忌包括所以切勿亂用偏方、切勿嘗試以筷子夾出來，以及切勿用手自行摳挖，因只會愈推愈深。陳醫生提醒一旦感覺異常，請立刻求醫，「我們看過的絕對比你想像中多，早點處理，還能保住你的腸道黏膜和尊嚴」。

絲瓜折斷在肛門內會吸水膨脹

就是次個案而言，陳醫生提醒絲瓜雖然天然，但折斷在肛門內會吸水膨脹，「處理起來真的不比較輕鬆」，建議「大家真的放過你的肛門，也放過我們醫師吧」。

（Threads@mlliao、Threads@drwekinc「米侍診所-痔瘡專家 陳威智醫師-大腸直腸外科」）