逛Donki伸手指試飛機杯「摸到濕潤感、伴腥味」　網民崩潰：好嘔

Donki有用作展示的「飛機杯」疑被人「試用」！台灣有男生透露日前到唐吉訶德（Donki 驚安之殿堂）的成人專區，和友人逐一拿起「飛機杯」，將手指伸到飛機杯內試用，詎料他摸到濕潤的質感，且伴手中伴隨腥味，遂崩潰詢問：「是不是真的有人半夜跑進去偷用？」



不少網民大感惡心，「這手指不能要了……」、「不可能吧……世界上怎麼這麼多怪人」。亦有網民留言提醒，外出應養成不要亂摸習慣，「看到沒包裝的時候就不該碰了啊……還放手指進去」。



台灣有民眾在Donki用手指試用「飛機杯」，摸到濕潤感兼伴隨腥味，發文分享崩潰經過引關注。（網上圖片）

樓主當時和友人到店內售賣日本情趣用品「TENGA」專區，試用其中一款「飛機杯」。（tenga_tw官網截圖）

逛Donki「伸出手指」試用飛機杯

台灣有男生在threads帳號「yellow_gary」發帖，指當時和友人到台北某Donki、店內售賣日本情趣用品「TENGA」的成人專區，兩人逐一拿起飛機杯，並用手指「試插」感覺。正當他們準備離開時，在角落發現1個紅色spinner、「看起來很新，但沒有外（層）包裝的飛機杯」。

男生摸到濕潤感 兼伴隨腥味

樓主當時以為「這個比較乾淨」，便將手指深入伸到飛機杯內，詎料摸到裏頭濕濕的，手上還傳來「淡淡的腥味」，形容當下「快發瘋」，對此崩潰表示「是不是真的有人半夜跑進去偷用？」，引來網民關注事件。

樓主到台北某Donki、店內售賣日本情趣用品「TENGA」的成人專區，試用TENGA推出的Spinner飛機杯。（tenga_tw官網截圖）

樓主到台北某Donki、店內售賣日本情趣用品「TENGA」的成人專區，試用TENGA推出的Spinner飛機杯。（tenga_tw官網截圖）

好奇害死貓？ 網民驚呼惡心：這手指不能要了

不少網民感到嘩然兼斥惡心，「不可能吧……世界上怎麼這麼多怪人」、「精神+物理攻擊」、「這手指不能要了……」、「更糟的是，說不定元兇還躲在不遠處偷偷的觀察這一切」、「好奇心殺死一隻貓，你是一指殺死好奇心」。

網民提醒外出勿亂摸

有留言則提醒，外出應養成不要亂摸習慣，「看來有人預判了你的預判」、「所以我才從小跟我兒子說，出門不要亂摸東西」、「雖然那個人很糟糕，但你跟你朋友也挺怪的」、「看到沒包裝的時候就不該碰了啊……還放手指進去」。

台北Donki、TENGA台灣留言致歉

位於台北西門的Donki分店小編迅速留言，表示會立刻去檢查貨架上的展示品，並關心樓主「抱歉喔，阿你的手還好嗎」；而TENGA台灣亦就事件致歉，「這次展示樣品的狀態讓您有不舒服的感受，真的很抱歉」，得悉事件後已將相關展示樣品全面更換為新品，往後會再加強展示樣品的清潔與定期更換，希望顧客可以更安心地實際感受商品質感。

相關報道：太害羞！藥妝店飛機杯展示品寫「試用」2字 網民：試試就進警局

《香港01》早前曾報道，台灣有民眾逛藥妝店時發現有用作展示的情趣用品「飛機杯」，外層居然寫上「試用」2字，網民戲稱，「俗話說：只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「可以試看看有梅疣什麼問題」。及後有留言道出真正「試用」方法，提醒男士們切勿因「一時衝動」當場試驗，沒曾料到事隔約1星期，發生疑似有人即場「試用」事件。

台灣有藥妝店在用作展示的飛機杯外層寫上「試用」2字，惹來網民想入非非。（「facebook＠路上觀察學院」圖片）

（threads＠yellow_gary）