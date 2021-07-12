洗衣機驚藏透明飛機杯？內行人揭真實身份　90%人不分男女都用過

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-12 18:30

如果洗衣服之前沒有檢查口袋，一不注意，洗完衣服後就會發現洗衣機內冒出一些難以辨認的東西，例如衛生紙屑、皺皺的鈔票等等。一名台灣女網友洗完衣服就發現像是死老鼠觸感的透明物，直呼「百思不得其解洗衣機裡怎麼有這個！」

這名女網友7日在Facebook群組《爆廢公社》貼出影片及照片，表示自己在洗衣機內撈到不明物體，驚人的觸感使得她誤以為是死老鼠，仔細一看才發現，巴掌大的透明物體宛如果凍一般，包裹著白色內容物，摸起來「很像海參QQ軟軟的」，百思不得其解的她決定上網求助，「有沒有神人知道這是什麼？」

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此文一出後，立刻引發熱議，內行網友解答是「退熱貼」，「退熱貼吸水就變成這樣了」、「很像退熱貼…吸水吸飽後的樣子」、「泡水後的退熱貼」、「退熱貼泡水一個晚上」、「退熱貼吸飽水了」。

不過，當中一堆人歪樓說，「液體衛生棉」、「我以為是姊夫」、「妳怎麼會知道死老鼠摸起來是什麼觸感」、「素肚不要切」、「酸痛貼布」。

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