港鐵大叔坐電動代步車！網民質疑：點入到閘？　電動輪椅可獲豁免

港鐵範圍公然使用電動代步車？有網民在社交平台群組貼相，稱在港鐵範圍目睹有大叔坐「電動三輪車」直接駛入車廂，引來網民批評港鐵職員失職，「佢點入閘㗎？」、「入閘上車到下車出閘，不相信無職員見到」。但有留言指其車上有2支手肘拐杖，認為該輛是「電動輪椅」，在港鐵範圍是可以合法使用，認為港人對輪椅認知貧乏，建議政府應將電動輪椅納入發牌制度，「有傷殘證嘅先可以買，然後仲要掛個車牌喺架輪椅到」，避免相關人士遭批鬥公審。



《香港01》正就事件向港鐵公司查詢。



有大叔使用電動可移動代步車搭乘港鐵，被拍照公審。（「facebook＠地板友 Flat Out Club」圖片）

港鐵大叔坐電動代步車 直駛車廂內

有網民在facebook群組「地板友 Flat Out Club」上傳1張照片，顯示1名戴口罩和耳機的大叔坐在以電動三輪代步車上，並直接駛入港鐵車廂內。移動車上裝有T字型車頭手把，以便控制方向、車前方亦裝有置物籃，而大叔左右腳底下則擺放2支手肘拐杖，估計為行動不便人士。

網民批職員失職：點解入到閘？

照片惹來網民熱議，部分人批評港鐵職員失職，為何容許電動代步車進入港鐵範圍，「佢點入閘㗎？」、「入閘上車到下車出閘，不相信無職員見到」、「無人境界，無法無天」，同時擔憂代步車電池容量大，容易引發爆炸，「萬一電池短路著火就GG」。

相中為電動輪椅？ 網民建議納入發牌制度 以便市民釐清

但有留言指出，相中為電動輪椅，在港鐵範圍是可以合法使用，「輪椅都要批鬥」、「自己喺香港同台灣都係做復康產品行業，睇到香港人對輪椅嘅解讀咁狹義，都唔知講乜好啦」，認為政府或相關部門應將電動輪椅納入發牌制度，「有傷殘證嘅先可以買，然後仲要掛個車牌喺架輪椅到」，以證明當事人行動不便，避免遭他人誤會，繼而在網上被公審批鬥。

有網民質疑港鐵職員失職；另有留言指相中為電動輪椅，認為政府應就此定立正式的發牌制度，以讓市民釐清，避免造成誤會。（示意圖，資料圖片）

港鐵範圍內禁止使用電動可移動工具

港鐵於2026年1月1日起，禁止乘客在港鐵範圍內使用電動可移動工具，當中包括：電動單車、俗稱「風火輪」的電動單輪車、電動滑板車、電動平衡車、電動滑板、以及電動行李箱等。根據(第556B章)《香港鐵路附例》第4A條，任何人違反附例即屬犯罪，可被判處罰款港幣5,000元，以及監禁6個月。

電動輪椅可獲豁免 仍需遵守4規定

而使用電動輪椅的殘疾人士，則獲豁免有關規定，但仍需遵守以下規定，包括輪椅及電動輪椅，加上使用者的總重量不得超過200公斤、尺寸限制為1200毫米(長) ，700毫米(闊)、在車站內使用電動輪椅的行駛速度應與一般步行速度相若，不可超過時速6公里、上下各層必須使用升降機或輪椅升降台，不可使用扶手梯。

根據港鐵「使用行動輔助設備」指引，電動輪椅的重量和尺寸均有限制，而在車站內使用時應與一般步速相若，上下各層須使用升降機。（日日安全搭港鐵小冊子截圖）

（facebook「地板友 Flat Out Club 」）