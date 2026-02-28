男子駕特別款電動輪椅搭港鐵　乘客啟德站目擊拍片　網民質疑違例

港鐵禁乘客攜帶電動可移動工具入閘，使用電動輪椅的殘疾人士則獲豁免。有港鐵乘客近日於啟德站目擊，有男子駕駛1輛特別款電動輪椅入閘乘車，他拍下影片於網上分享。



惟男子遭網民質疑違反《港鐵附例》，「呢架似代步工具多過輪椅」、「呢啲唔知算唔算電動可移動工具？」、「佢架唔係輪椅，改裝電動單車」、「而家好多濫用！」。



該港鐵乘客於Threads發文發片問道：「咁大部得唔得㗎？」他分享1段2分鐘影片，見到攝於港鐵啟德站，當時有名穿白色外套，以及戴着鴨舌帽、口罩及手套的男子坐在1輛特別款的電動輪椅上，擬駕駛輪椅入閘，惟閘口顯示紅色、未有打開，男子稍稍後退，再俯身向前搖動閘門，引來其他乘客注視。

港鐵啟德站男子駕特別款電動輪椅乘車

樓主未有拍下男子成功入閘的過程，鏡頭一轉已見到男子在閘內範圍，男子繼續駕駛輪椅前往乘搭升降機到月台乘車。

港鐵附例：禁止攜帶電動可移動工具

根據港鐵附例，無論該物品是否符合行李的尺寸限制，乘客禁止攜帶電動可移動工具（包括但不限於電動單車、電動滑板車、平衡車或其他類似運載工具）。使用電動輪椅的殘疾人士，獲豁免有關規定。

