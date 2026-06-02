九巴阿伯赤腳+拖鞋踩扶手！男乘客斥責　九巴列明不得做煩擾行為

任何人乘搭公共工具，必須善待公共設施，保持公德心！本港1名男生在Threads發文表示，日前乘搭九巴時，見到1名阿伯坐在下層近車門位置，右腳脫下拖鞋，連同穿着拖鞋的雙腳，一併抬高擱在扶手上。只見阿伯的腳趾甲呈灰黑色，旁邊放有拐杖，他正手持紙巾似在抹手，畫面看來有欠衛生。樓主表示，自己忍不住走近直斥「伯伯，呢條叫扶手，知唔知咩係扶手？」，樓主上載現場照片，但未有交代到阿伯有何反應。



1名阿伯坐在九巴下層近車門位置，右腳脫下拖鞋，連同穿着拖鞋的雙腳，一併抬高擱在扶手上。（Threads@aptal.jaii）

樓主再遇另1名老婦要求優先看醫生

另外，樓主亦在帖文交代另一件事，指前往診所看醫生時，1名老婦較遲登記，進入診所詢問護士尚有多少人排隊，當得知13人後，老婦立即表示「吓，我好唔舒服，頭好暈呀，你仲有咁多人」，要求立即看醫生。護士明言「其他人都等緊㗎嘛，你飲啖水食粒藥坐喺度等」，老婦聞言拒絕，數名護士顯得手足無措。樓主唯有反駁「我好唔舒服呀，好痛呀，阿婆我哋不如一齊叫白車啦，婆婆，你邊度唔舒服？」，老婦隨即不發一言。

九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份。（資料圖片）

樓主：有時唔係想歧視年長人士，只係你哋咁樣做好難令大眾接受

樓主慨嘆「有時唔係想歧視年長人士，只係你哋咁樣做好難令大眾接受」。許多網民留言「唔係老唔老嘅問題，係個人嘅問題」、「佢嘅行為跟年紀無關係，係品格問題」、「好污糟」、「你做得好好」。

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

九巴參考自《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神志不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

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