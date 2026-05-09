搭巴士食杯麵？九巴上層座位被遺食剩杯麵連垃圾　乘客公審斥缺德

在巴士食杯麵還要亂棄垃圾，實在不要得！有巴士乘客近日在社交平台群組貼相公審，指搭乘九巴期間發現有座位被人遺留已吃完的杯麵，周遭和地面亦有紙巾等垃圾，不滿有人在巴士吃杯麵然後隨便棄置垃圾在座位，狠斥以上行為缺德，事件亦引來網民批評，同時建議巴士公司應翻查閉路電視，追究相關人士責任。



有九巴乘客公審，指發現上層有座位被人遺留吃剩的杯麵和垃圾，斥涉事者缺德。（「facebook＠麗城花園之友」圖片）

巴士座位被遺杯麵垃圾 乘客狠斥缺德

該乘客在facebook群組「麗城花園之友」發帖並上傳1張照片，表示日前搭乘九巴34線、來往葵盛（中）及荃灣灣景花園的巴士，在上層其中一排雙人座位，發現被人遺下1個已吃完的杯麵，而座位四周遺下疑似調味包和紙巾等垃圾，地下則被遺下杯麵面層蓋子。樓主不滿有人將食物垃圾直接棄置在座位，故斥涉事者的行為「真係缺德」。

網民建議巴士公司翻查閉路電視 追究責任

網民紛紛留言批評亂棄垃圾行為，「支持KMB睇cam拉X呢啲人」、「麗城居民質素下降，平台前日清零，昨天又有飲品杯掉下來，日日如是」。

故意弄髒巴士 可被罰款5,000元及監禁6個月

根據第374D章 《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條，公共巴士、公共小巴或的士之乘客，或有意乘搭該等車輛的人，不得故意損壞、弄髒、毀損或弄污車輛任何部份、任何設備或其任何附件，任何人無合理辯解而違反條例即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。

（facebook「麗城花園之友」）