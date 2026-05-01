有片│乘九巴無按鐘飛站！乘客圍罵:抵你一世揸巴士　司機做法獲讚

乘搭巴士下車要記得按鐘。本港社交平台Threads瘋傳多段影片，指九巴61M駛過屯門公路轉車站時，大批乘客因遲按鐘導致「飛站」無法下車，圍罵司機「玩嘢啊！」、「投訴！好離譜喎」、「報警」，更有乘客「爆粗」譏諷司機「抵你一世揸巴士啊！X你老X！」。不過司機未有發怒，冷靜回應乘客罵聲，安全駕駛繼續行程。



影片引來網民熱議，不少人指摘乘客「無理取鬧」，讚揚司機「做得好」、「成車幾十人要轉車，1個人撳鐘都冇？Skip得好，車長靚波」、「老奉以為有人會撳同個司機會主動停車？」、「擾民的乘客」。



不過亦有網民指屯門公路轉車站是「大站」，即使沒人按鐘也不應「飛站」，惟有網民反駁，「非繁忙時間冇人上車，一啲都唔出奇」。



乘搭巴士下車要記得按鐘。（資料圖片）

「乘客遲咗撳鐘落車而責怪司機，冇人撳鐘就直接飛站」。有網民於4月29日在Threads發布多段影片，指九巴61M駛過屯門公路轉車站時，大批乘客因遲按鐘導致「飛站」無法下車，齊聲責罵司機。

乘客無按鐘飛站圍罵：抵你一世揸巴士 九巴車長冷靜應對

影片見到，巴士上層及下層都有乘客鼓譟，疑似司機聲音表示「撳鐘啊！」，而乘客埋怨「搞錯啊！做乜嘢啊！玩嘢啊！」、「停車啊喂！停車啊喂！」、「咁搞法㗎！投訴！好離譜喎！」、「報警」。也有乘客解釋現場情況，「無撳到鐘啊、過咗先撳」。

影片見到，巴士上層及下層都有乘客鼓譟。（Threads@v6b_zx4329）

影片見到，巴士上層及下層都有乘客鼓譟。（Threads@v6b_zx4329）

另1段影片看到，下層有乘客不斷「爆粗」責罵司機，揶揄「抵你一世揸巴士啊！X你個街！X你老X」。也有乘客大聲催促司機開門，「喂！你識開門㗎可？你識開門係咪啊？」，司機聞言冷靜回應「未到站啊姐姐」，乘客則稱「提一提你啫，驚你睇唔到，你話聽唔到」。最終影片中的乘客們分別在荃灣站及愉景新城站下車。

網民讚司機做得好 批乘客離譜：老奉以為會主動停車？

網民看過影片議論紛紛，有人認為乘客「無理取鬧」，讚揚司機「做得好」，「擾民的乘客」、「成車幾十人要轉車，1個人撳鐘都冇？Skip得好，車長靚波」、「老奉以為有人會撳同個司機會主動停車？」、「自己想落車，望望冇着紅燈就醒水啦」、「好多人都覺得人哋會撳，所以自己就收埋對手，結果原來人人都係咁諗」。

不過亦有網民指屯門公路轉車站是「大站」，即使沒人按鐘也不應「飛站」，「屯公轉車站點skip？唔落客都要上客」，惟有網民反駁，「非繁忙時間冇人上車，一啲都唔出奇」。

乘客圍罵司機引來網民熱議。（Threads@v6b_zx4329）

巴士乘客騷擾司機可罰5000元、監禁6個月

根據九巴《乘客須知》，如需落車應預早按鐘示意，使車長有充足時間停定巴士。

而根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，巴士乘客不得使用不良或冒犯性語言或作出不守規矩行為，及不得故意妨礙或阻撓車輛司機或獲授權人或分散其注意力，違者可罰款5,000元及監禁6個月。

（Threads@v6b_zx4329）