霸王餐？遊客食潮汕火鍋嫌淡拒埋單　威脅留5千字劣評:不符夢中味

口味不似預期就想吃霸王餐？廣東汕頭1間潮汕火鍋店發生1宗消費糾紛引發網絡熱議。4名外地遊客專程乘飛機前往當地品嚐正宗潮汕火鍋，卻因認為「味道太淡、牛肉有腥味」與預期不符，在進食近7成食物後向店方投訴，更揚言要寫下5000字的劣評。最終，老闆為免破壞潮汕美食在旅客心中的形象，無奈選擇全單豁免收費。事件曝光後引起網民熱烈討論，不少人直斥涉事遊客無賴，根本是想食「霸王餐」。



4名外地遊客認為該店的潮汕火锅與預期不符向店方投訴，威脅要寫下5000字的劣評。（九派新聞）

食足7成才投訴 質疑火鍋口味：和我做夢想的味道不一樣

事件發生在汕頭市1間經營5年的潮汕火鍋店。據店家負責人蔡先生向內地媒體《九派新聞》透露，4名遊客於6月1日當天到店消費，點了總價約400多人民幣（約460港元）的食物。用餐約40分鐘後，4人告知店員對火鍋不滿意，他們投訴湯底味道過淡、牛肉存在腥味，聲稱「和我做夢想的味道不一樣」。

食客聲稱火鍋和他們夢中所想的味道不符。（九派新聞）

食客向店員投訴湯底味道過淡、牛肉存在腥味。（九派新聞）

揚言留5000字劣評 店家無奈免單

店家解釋鍋底味淡是潮汕特色，但4名遊客並不接受，提出只願意支付蝦和鵝肝的費用，其餘食物一概不付。遊客揚言如果店家不同意，威脅要在網上平台撰寫1篇長達5000字的劣評，詳細描述此次用餐的不滿體驗。

4名遊客只願意支付蝦和鵝肝的費用。（九派新聞）

考慮到事關潮汕美食形象，不希望因單一事件影響外地遊客對潮汕飲食的觀感，蔡先生最終做出讓步，同意為4名遊客全單免費。4名遊客隨後離開店舖。

店家無奈發聲 網民怒斥：想吃霸王餐

蔡先生事後受訪時無奈表示，自己開店5年來接待過無數外地旅客，從未遇過類似情況。他強調，雖然明白「眾口難調」，各地食客口味不一，但潮汕火鍋的精髓正是在於「湯底味淡、保留食材本味」，這不僅是潮汕菜的特色，更是其靈魂所在。對於旅客未能欣賞這種傳統風味並以此作為拒絕付款的理由，他深感遺憾。

蔡先生表示，潮汕火鍋的精髓在於「湯底味淡、保留食材本味」。（AI生成圖片）

事件曝光後迅速在內地社交平台引發熱議，有網民表示「這人就是想吃霸王餐的」、「明擺著威脅，吃相太難看了」，更有網民質疑「不好吃咋不一開始就說」、「為什麼要跟她做夢想到的味道一樣呢？」、「哇。我去川渝是不是也可以免單。畢竟比我想像的辣多了」。