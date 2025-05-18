騙婚！約定生兒育女　男中醫驚揭妻無子宮　怒撤婚兼索償判決出爐

結婚一定要生兒育女？台北1名中醫與1名銀行女協理結婚手續，雙方曾經約定婚後要生小孩，豈料中醫在婚後驚揭妻子數年前已經切除子宮，不能自然懷孕，認定妻子隱瞞病情騙婚，透過法律途徑撤銷婚姻和追討賠償。法官審理後批准離婚，同時判處女方賠償財產及精神損失，總共154萬新台幣（約39萬港元）。



雙方交往期間多次討論婚後生育一事，中醫明確表示希望自然懷孕，獲女方同意。（示意圖/gettyimages）

雙方多次討論婚後生育 妻子反要求代孕

台媒於今年5月報道，涉事中醫每月收入達到30萬至50萬新台幣（7.66萬至12.7萬港元），2022年4月，他透過婚姻介紹所認識1名銀行女協理，雙方交往期間多次討論婚後生育一事，中醫明確表示希望自然懷孕，獲對方同意。

2人同年10月結婚，女方婚後卻以身體虛弱為由，提議聘請代理孕母協助生育，但中醫堅持自然生子，雙方因而發生多次爭執。

中醫發現妻子曾患子宮頸癌

去到2023年10月12日，人夫在家中意外發現妻子藥袋標註「子宮頸癌」，於是當場質問，妻子解釋「4年前做過子宮頸環狀切除」，哽咽不敢告訴丈夫，「怕被當成是爛人」。人夫主動表示願意陪同檢查和負擔費用，但妻子始終拒絕。2023年12月，妻子向丈夫表示「我有哪一點不能生嗎？一點都沒有」、「我身體不是一般人，我真的沒有辦法打那麼多的荷爾蒙，我現在已經在大出血」、「不要一直逼我，好不好？」。

健康檢查報告寫明「子宮全切除」

直到人夫親眼見到妻子健康檢查報告，寫明「子宮全切除」，他才確認妻子根本無法自然受孕。

2024年1月16日，妻子向丈夫和雙方家長承認「我騙了你們…我不能生育，是我隱瞞，我真的沒有話講」，男方大怒認為遭到騙婚，申請撤銷婚姻，追討賠償包括精神重創、婚戒費用，以及相關開銷，總數逾460萬新台幣（約117萬港元），同時提供相關錄音佐證。

女方婚後提議聘請代理孕母協助生育，但中醫堅持自然生子，雙方因而發生多次爭執，最終發現女方沒有子宮。（示意圖/gettyimages）

女方稱男方一早知情 法官不接納判賠154萬新台幣

女方在法庭上聲稱，丈夫一早知道她無法懷孕，雙方曾經討論過以代孕方式生育，她並非惡意隱瞞，即使婚後關係惡化，她仍然願意接受婚姻諮商，希望修復關係。

法官沒有接納女方口供，指出，若男方將自然生育作為結婚的前提，女方明知無法實現，但沒有說出實情，行為屬於詐騙，女方婚後未曾明確告知自己沒有子宮，甚至拒絕配合接受檢查，直到須相大白才肯承認，批准撤銷婚姻，同時女方必須賠償154萬新台幣（約39萬港元），附加5%年息。

（綜合）