15年騙8男！人前好老師背後欺詐師　印度「騙婚女王」戲劇性落網

騙心又騙金，實在過分！印度1名35歲女子與犯罪團伙設局騙婚，利用婚戀網站及社交平台物色已婚富男，並編造謊言博取同情後再促成「閃婚」，婚後即以各種手段情感操控及敲詐勒索丈夫。她於15年間先後以同樣手法向8名受害人下手，當中有人被騙達500萬盧比（約45.1萬港元），而第8名丈夫在被勒索後報警，但女子卻在警方手中狡猾逃逸。近日這名「騙婚女王」在與第9名潛在受害人相親時，終被警方當場抓獲。



印度1名35歲女子利用婚戀網站及社交平台物色已婚富男，騙婚後即以各種手段情感操控及敲詐勒索丈夫。（GettyImages）

綜合印媒報道，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）納格浦爾（Nagpur）警方近日破獲1宗跨越15年的連環騙婚案，並拘捕一個犯罪團伙，包括核心人物「騙婚新娘」、35歲的法蒂瑪（Sameera Fatima）。法蒂瑪涉嫌在15年間向8名男子進行騙婚，並以情感操控及敲詐勒索等手段，向受害人騙取金錢。

法蒂瑪專門在婚戀網站及社交平台上物色富裕的已婚男子。（GettyImages）

專向已婚富男下手 第一步「扮慘博同情」

警方初步調查顯示，法蒂瑪育有1名12歲兒子，而她最近又生下1個生父未明的孩子，她受過教育，表面上是公立學校好老師，暗地裏卻是詐騙慣犯。警方指法蒂瑪行騙手法「狡猾」，平常會在婚戀網站及社交平台上尋找「獵物」並鎖定富裕的已婚男子，然後假裝成需要情感慰藉的離婚或喪偶單親媽媽，哭訴「我很無助，還要撫養一個兒子」，並以大量謊言騙取受害人同情及信任。當雙方建立情感關係後，她就會催促對方「閃婚」。

法蒂瑪會假裝成需要情感慰藉的離婚或喪偶單親媽媽，接近受害者博取同情。（網上圖片）

15年內與8名男子結婚以勒索錢財

婚後法蒂瑪會一改態度，情感操控丈夫，以各種手段騙取金錢。而她曾偷偷錄下丈夫說話再剪接，以假音訊敲詐勒索，並藉此先後向多名丈夫起訴通姦及騷擾等，後向對方提出收取金錢以交換撤銷起訴。其中1名受害人以現金及轉賬方式被騙取500萬盧比（約45.1萬港元），另1名印度儲蓄銀行高層亦被同樣手段勒索，但被騙金額未明。

而法蒂瑪的第8任丈夫被同樣手法勒索100萬盧比（約9萬港元），事後報警起訴法蒂瑪行騙。法蒂瑪於去年一度被捕，但她謊稱懷孕需到醫院檢查，之後從醫院逃離。

法蒂瑪婚後會一改態度，以各種手段向「丈夫們」騙取及勒索金錢。（網上圖片）

逃亡期間持續物色獵物 被捕時正向「新對象」下手

直至當地時間今年7月29日下午2時左右，納格浦爾警方根據線報，在當地一間茶店抓獲法蒂瑪，而法蒂瑪被捕時正在與第9名受害人會面相親，並試圖促成雙方婚姻，但被警方及時介入。

警方現已立案調查法蒂瑪及其團伙，該團伙可能曾助她躲藏追捕。目前8名受害人均已詳細交代被騙經歷，然而調查仍在進行中，暫未得知法蒂瑪騙取的總金額，而警方懷疑或許有更多受害人存在。

（綜合）