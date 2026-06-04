順豐經理撞名《寒戰》角色名叫「李文彬」　網民：主管實叫劉傑輝

電影《寒戰》系列《寒戰1994》早前正式上映，「大卡士」引來許多觀眾捧場。本港有網民在Facebook群組「文人多說話」上載1張照片，顯示在順豐速運1間分店內，有值班經理名叫「李文彬」，與影星梁家輝飾演的警務處前副處長李文彬同名同姓，引來網民關注。



在順豐速運的其中一間分店中，有值班經理名叫李文彬，和梁家輝飾演的警務處前副處長李文彬同名同姓。（Facebook群組「文人多說話」圖片）

梁家輝在戲中餘演前警務處副處長李文彬。（《寒戰 1994》劇照）

網民：領包裹代號「寒戰」

大量網民立即引用電影劇情或惡搞李文彬在電影的對白來留言，「領包裹代號：寒戰」、「非常時期用非常手法」、「值班主管：劉傑輝」、「包郵係我哋嘅核心價值」、「主管劉傑輝：企硬，唔take嘢，李文彬：唔take個袋，點派貨？」。而「劉傑輝」是《寒戰》中的郭富城角色。

大量網民引用電影劇情或惡搞李文彬在電影的對白來留言，「領包裹代號：寒戰」、「值班主管：劉傑輝」、「包郵係我哋嘅核心價值」。（《寒戰》系列劇照）

郭富城飾在戲中飾演警務處處長劉傑輝。（《寒戰 1994》劇照）

梁家輝飾演李文彬 霸氣氣場和充滿政治權謀對白聞名

戲內的李文彬權謀極深，現實中的梁家輝，其演藝生涯同樣高低起伏，梁家輝接受內地節目《見非凡》訪問，大談自己的人生高峰和低潮期，包括憑藉電影《垂簾聽政》奪得香港電影金像獎最佳男主角，創下金像獎史上最年輕的影帝紀錄，以及一度財困而需要擺地攤擺賣賺錢，形容「那個時候已經把身段放到最低下了」。

梁家輝在電影《寒戰》系列中飾演警務處前副處長李文彬，以霸氣氣場和充滿政治權謀的對白聞名，2013年憑住《寒戰》出色演技，在第32屆香港電影金像獎奪得最佳男主角。

（Facebook群組「文人多說話」）