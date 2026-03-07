大埔「鄧梓峰」遺身份證！網民召喚藝人鄧梓峰　本尊現身點讚留言

身份證是重要文件，千萬不要遺失！facebook群組「大埔人大埔谷」流傳1張照片，顯示本港身份證截圖，有好心人表示「師兄，閣下身份證遺留在榮暉花園，請自行取回」。網民上載該張身份證部份資料，顯示失主和藝人鄧梓峰幾乎撞名，姓名極度相似，只是「峰」字的部首不同，結果引來鄧梓峰本尊點讚。



好心人上載該張身份證部份資料，顯示失主名字和藝人鄧梓峰的姓名極度相似。（facebook群組「大埔人大埔谷」圖片）

網民︰十郎係咪你跌咗？ 鄧梓峰讚好帖文

帖文引來許多網民討論，「好慘，呢個名應該被人由細笑到大，大家留留手，呢啲笑話，佢一定聽咗過萬次」、「十郎係咪你跌咗？」、「上聯：輕輕鬆鬆」、「呢個故事教訓我哋，唔係人人都可以跌身份證」。藝人鄧梓峰本尊現身，向帖文留下驚訝表情，同時讚好有關自己的留言。

藝人鄧梓峰，經常擔任綜藝節目的司儀，有豐富的司儀經驗。（IG@patrick_dunn_official）

+ 1

鄧梓峰為人貼地親民 不時成為網民討論話題

藝人鄧梓峰暱稱「十郎」，經常擔任綜藝節目的司儀，有豐富的司儀經驗，擅長打高爾夫球、馬術、劍擊，更是機師、筆跡分析專家、收藏家、低音結他手等，入行前更是皇家香港軍團（義勇軍）軍人。鄧梓峰為人貼地親民，不時成為網民討論話題，包括笑言「輕輕鬆鬆鄧梓峰」。

李麗珊跌車牌！港男執到尋失主 撞名「風之后」 網民︰寄去長洲

有港男曾在長沙灣永隆街附近拾獲駕駛執照，該張暫准執照的持有人名叫「李麗珊」。（facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

多名網民估計車牌持有人只是剛巧和「風之后」李麗珊同名同姓，並非本尊。（資料圖片）

（facebook群組「大埔人大埔谷」）