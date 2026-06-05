Keeta外賣$288壽司拼盤！壽司大移位如變丼飯　港男：真心食唔落

外賣壽司大兜亂？有港男外賣點叫壽司，但送達時卻發現大部份壽司嚴重移位，先是壽司料脫離醋飯，然後全被擠壓到盒邊，見到如此畫面無奈表示「真心食唔落」。他指，初時向平台客服反映只獲賠償15元優惠券，最後需要致電餐廳，方獲全數退款。



不少網民都覺得離譜，「淨係睇你幅相，我以為係廚餘或者食剩嘅」，揶揄「個外賣仔係咪叫做龍捲風？」、「無事，丼飯唔嚴格嚟講，都係壽司嘅一種」。有人則覺得若然想吃壽司，不應選擇外賣，「先唔講10次有9次會炒埋一碟，呢啲天氣外賣壽司嘅都係勇者」、「呢啲咁敏感食材自己出去外賣（自取）最穩陣，你唔知送嗰個手頭上接咗幾多張單先去到你府上」。



《香港01》已向Keeta查詢事件，正等候回覆。



事主經Keeta點叫288元壽司拼盤，裏頭的壽司嚴重移位，壽司料脫離醋飯，賣相令人胃口盡失。（「threads＠_jackau」圖片）

Keeta外賣288元壽司拼盤 壽司嚴重移位、傾斜盒邊

事主於6月2日在threads帳號「_jackau」上傳1張照片，指適逢外賣平台Keeta有優惠券，於是點叫一盤要價288元的壽司拼盤，但外賣送達後發現全部壽司嚴重移位，原本應該整齊排列的壽司，大部份壽司料脫離醋飯，且全被擠壓到盒邊，部份醬汁則黏附在透明膠蓋上，顯得相當凌亂。

向平台客服反映僅獲賠優惠券 致電餐廳獲全數退款

樓主見以上畫面，表示胃口盡失「真心食唔落」，指翻查記錄當時由步兵外賣員負責送餐，但餐廳和他住處只相差約10分鐘距離，因此無奈表示「唔知係唔係玩嘢」，但經一事長一智，稱下次將會選擇外賣自取。他又透露，初時和平台客服反映，只獲賠償15元優惠券，最後致電餐廳方獲全數退款，但仍無奈稱「係今日晚餐GG了」。

網民嘲似廚餘：個外賣仔係咪叫做龍捲風？

有網民認為情況離譜不能接受，「我本身淨係睇你幅相，我以為係廚餘或者食剩嘅，跟住我再睇埋你講嘅嘢，oh my god」，紛紛揶揄「個外賣仔係咪叫做龍捲風？」、「新鮮由日本沖繩直送」、「無事，丼飯唔嚴格嚟講，都係壽司嘅一種」、「當食海鮮刺身丼」、「散裝醋飯及海鮮一份」、「我買盒lego $299，佢都係未砌好俾我」。

壽司不宜網上外賣？ 網民：自取最穩陣

另有留言覺得部份食物不宜貪方便選擇外賣，「先唔講10次有9次會炒埋一碟，呢啲天氣外賣壽司嘅都係勇者」、「見到人伏咁多次仲敢外賣叫壽司」、「呢啲咁敏感食材自己出去外賣（自取）最穩陣，你唔知送嗰個手頭上接咗幾多張單先去到你府上」、「送外賣嘅一向都係不停fing（揈）袋食物，所以我從來都係外賣自取」。但有外賣員就質疑，「我成日都唔明點解可以將個外賣送到咁樣。我明白送Pizza同壽司係好麻煩，但係唔會搞到咁樣送去個客手上囉」。

（threads＠_jackau）