新年叫外賣壽司全移位變「雜錦丼」！食客嬲爆公審　Keeta咁回應

外賣食物需人手運送，到了食客手上可能會稍稍移位，但這次實在太離譜了吧？有食客在社交平台發文公審，稱透過外賣平台Keeta點了一盤32件的壽司拼盤，連同運費和各種折扣，價錢為264.8元。詎料打開包裝時，卻驚見所有壽司大移位，魚生集體「遷徙」擠到一邊，「光脫脫」的壽司飯則黏在一起，餐盒猶如「戰場」。



樓主直言打開時「嬲到震 ，新年流流叫個外賣，送啲咁嘅嘢過嚟」，他稱最後已獲得退款。網民紛紛留言笑稱樓主的壽司拼盤變成「雜錦丼」，「變咗雜錦丼喎，車手係咪車禍？佢冇事吖嘛？」。



外賣平台Keeta就事件回覆《香港01》，指「早前有顧客經Keeta購買壽司後，發現送達外賣的賣相未如理想，Keeta對此十分重視，已就此個案作全數退款，並第一時間與商戶溝通，研究改進外賣包裝」，同時強調「Keeta向來重視用戶體驗，未來將針對不同類型的餐品，與各商戶攜手研究更適切的外賣包裝及流程，同時加強配送服務質素，務求為用戶提供優質的外賣服務」。



食客上傳照片，稱自己透過外賣平台Keeta點叫了32件的壽司拼盤，詎料料打包裝時驚見所有壽司大移位。（facebook圖片）

膠盤內的壽司全部大移位，魚生脫離了壽司飯，全部飛出被擠到一旁，而壽司飯變得「光脫脫」地黏在一起，餐盒內猶如「戰場」。（facebook圖片）

樓主點選了32件「花漾海鮮宴會」拼盤，需支付264.8元，但食物賣相不似預期。（facebook圖片）

壽司大走位變「雜錦丼」

樓主日前在facebook群組「真.屯門友」發文和上傳照片，表示新年期間經外賣平台Keeta買壽司，點選了32件「花漾海鮮宴會」拼盤，價錢為328元，再加上22元運費、2元平台服務費，以及減去合共97.2元的折扣，樓主支付了264.8元，惟其後送上門的食物賣相卻不似預期。

據照片顯示，膠盤內的壽司全部大移位，魚生脫離了壽司飯，全部飛出被擠到一旁，而壽司飯變得「光脫脫」地黏在一起，餐盒內猶如「戰場」，樓主不禁直斥「嬲到震，新年流流叫個外賣，送啲咁嘅嘢過嚟？」，並稱最後已獲退款，「我出街食冇咁嬲」。

帖文引來許多網民留言，有人看過照片後笑言樓主的壽司變成「魚生飯」和「刺身丼」。（facebook圖片）

樓主直言「嬲到震，新年流流叫個外賣，送啲咁嘅嘢過嚟？」，並稱最後已獲Keeta退款。（facebook圖片）

不滿外賣員餐點放門口便走人

樓主後來亦留言補充，指假如外賣員當時親手將餐點交給他，並解釋指「炒咗車」的話，他一定不會投訴，惟對方卻只是將外賣放在門口後離開，自己沒有收到任何通知，「仲要一打開就咁樣」，自己才會動怒，繼而投訴及要求退款。

網民笑：啲壽司地震嚟？

帖文引來許多網民留言，有人看過照片後笑言樓主的壽司變成「魚生飯」和「刺身丼」，「炒一炒變日式海鮮炒飯」、「外賣應該跌咗樓梯碌咗成層樓」、「唔緊要啦，撈埋一齊當刺身飯囉」、「啲壽司地震嚟」、「唯有擺埋一碗當魚生飯，撈一撈風生又水起，開心啲」、「蝦尾都飛埋出嚟，我就唔敢食啦」；亦有人表示現時許多外賣員都在送餐時橫衝直撞，難怪餐點會大走位，「而家啲外賣員行人路飛單車橫衝直撞，落到馬路又無視其他交通使用者，真係得個快字」。