Keeta外賣備註「放門口」！食物遭送遞員放垃圾桶旁　Keeta回應

外賣除了擔憂食物質素，更可怕是遇到無品外賣員！有將軍澳街坊早前經由網上外賣平台叫外賣，備註要求「放在門口就可以」。詎料外賣員竟然將食物放在升降機對出的垃圾桶旁，對方事後疑表達不滿大廈升降機正進行維修，或未能乘坐升降機直達樓主所住樓層，「又要走又要維修𨋢」，因而作出相關舉動發洩。即使樓主表明已作出投訴，惟對方亦懶理，反嗆「咪唔好食囉」。



網民紛紛批評事件離譜，「咁叫屋企門口咩？」、「好侮辱」，認為要「投訴到底」，絕對不能姑息該外賣員。



Keeta回覆《香港01》表示，對於有送遞員在配送訂單過程中出現不當行為，已即時跟進事件，按既定程序及賠償機制退款予顧客。Keeta重申，重視食品安全及用戶體驗，基於涉事送遞員故意把外賣訂單放置於非常不當的位置，已終止其服務協議，往後將加強送遞員指引及培訓，以提升配送服務質素。



有將軍澳街坊經網上外賣平台叫外賣，備註要求「放門口就可以」，外賣員卻把食物放置在垃圾桶旁。（facebook「西貢將軍澳討論區」圖片）

網上外賣平台叫外賣 備註要求「放門口就可以」

該街坊在facebook群組「西貢將軍澳討論區」發帖，指他透過外賣平台Keeta點叫位於將軍澳厚德商場的粥品外賣，並在平台備註要求「不用按門鐘，放在門口就可以了」。而外賣員之後竟然發送照片，相中顯示他將樓主的外賣放置在升降機對出的垃圾桶旁邊，同時稱「我擺咗喺𨋢口垃圾桶隔籬，你自己出嚟攞」。

外賣食物放垃圾桶旁 知悉被投訴外賣員咁反應

樓主傻眼表示「大佬吖，放喺垃圾桶旁邊？」，並透過外賣平台的聊天室，告知外賣員已就事件作出投訴，不過對方沒有歉意，指他趕往送下單外賣，字裏行間盡訴不滿，「又要走又要維修𨋢」，相信大廈升降機正進行維修，他或未能乘坐升降機直達樓主所住樓層，嫌麻煩所以作出相關舉動發洩。

無論甚麼情況，樓主基於衛生問題而不能接受，直指「無可能將食物放喺垃圾桶」，對方則反嘲「唔緊要啦，咪唔好食囉」。樓主對外賣員的囂張態度十分驚訝，「佢（外賣員）竟然咁嘅服務態度」。

事主在備註要求「放在門口就可以了」，外賣員竟將外賣放在升降機對出垃圾桶旁。（facebook「西貢將軍澳討論區」圖片）

外賣員字裏行間疑指大廈升降機正進行維修，他未能乘坐升降機直達樓主所住樓層，故做出相關舉動發洩。（facebook「西貢將軍澳討論區」圖片）

網民狠斥離譜：一定要投訴到底

許多網民都斥責涉事外賣員離譜，「唔係啩，咁會累死間粥店」、「咁叫屋企門口咩？」、「好侮辱」，力撐樓主投訴，認為絕對不能姑息，「不可接受」、「搵CS（客服）投訴兼話無收到食物」、「呢啲一定要投訴到底」、「呢啲人平時都唔知會唔會落啲唔知咩落去人哋食物」、「無睇清楚嘅時候想同你講多一事不如少一事，人哋都係搵飯食；睇清楚之後想同你講一定要投訴到底，黐X線」。

個別外賣員問題？ 網民籲勿「一竹篙打一船人」

惟有留言覺得不能「一竹篙打一船人」，「叫過好多keeta都無事，係個別外賣仔問題」、「我都曾遇着個黐線外賣員，原本無諗住投訴佢，好聲好氣提佢但態度太差，不得不投訴」。有人則擔憂樓主人身安全，「算啦唔好搞大件事，佢知你地址，一陣玩鬼你就麻煩」。

