中學生隱瞞下體痛！腹痛嘔吐誤當腸胃炎　醫生證睪丸扭轉險壞死

急症室工作爭分奪秒，但決不能忙中有錯。台灣兒科急症醫生吳昌騰在其Facebook專頁憶述，有天候診區全部都是發燒的小朋友，而接近傍晚6時，1位中學男孩被父親攙扶到急症室，病人「臉色發白，額頭都是汗，整個人彎着腰，幾乎站不直」。父親氣急敗壞指出，兒子下午開始肚痛，剛才嘔吐兩次，並稱諮詢其醫生同學，對方懷疑可能是急性腸胃炎。



中學男生求醫時臉色發白，額頭都是汗，整個人彎着腰，幾乎站不直。（AI生成圖片）

下體同感痛楚 尷尬不敢主動開口

吳醫生在帖文指出，當時查看檢傷紀錄，寫上「腹痛，疑急性腸胃炎」，記起自己曾說過「急診最危險的，不是不知道答案，而是太早相信答案」，於是向病人詳細詢問病史，原來除了肚痛之外，下體同樣感到痛楚，病人正值青春期，尷尬到不敢主動開口，所以一直強忍。

男病人下體同樣感到痛楚，醫生證實是睪丸扭轉。（AI生成圖片）

並非腸胃炎 證實睪丸扭轉

進行檢查期間，男病人痛到全身發抖，右側睪丸明顯腫脹，而且位置偏高。吳醫生經超聲波檢查後發現「血流幾乎消失了」，初步相信是睪丸扭轉，於是立即通知泌尿科醫生，需要立即開刀。泌尿科醫生直指「如果再晚幾個小時，睪丸可能就保不住了」，最終手術順利完成，「因為發現得還不算太晚，孩子的睪丸最後成功救了回來」。

有需要時否定最初診斷 思考會否罹患其他疾病

吳醫生強調「不要太早相信第一個答案」，尤其是很多孩子不憧得完整表達自己何處不舒服，很多大病一開始都像普通小病，所以必要時否定最初診斷，思考其他疾病的可能性。

（Facebook專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」）