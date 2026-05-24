6歲女童鼻塞！醫生驚見「球狀鼻涕」　夾出紙巾球　妹妹即露笑容

小朋友年少無知，不自兜做出危險行為。耳鼻喉頭頸專科醫師郭子龍在Facebook專頁表示，年幼姊妹前來看感冒，郭醫生迅速看完姊姊，「小感冒沒事」，妹妹年約6歲，同行父親表示「妹妹常常流鼻水，所以習慣塞衛生紙到裡面，偶爾會流鼻血，最近有鼻塞」，郭醫生檢查妹妹鼻部，「第一眼覺得這個鼻涕很奇怪，是鼻涕的顏色，但是又特別的圓」，估計「塞東西進去」，妹妹早已忘記。



郭醫生夾出異物，「一層層撥開，結果是成球的衛生紙」。（Facebook專頁「郭子龍醫師」圖片）

夾出球狀衛生紙

郭醫生在文中表示，嘗試用儀器吸出異物，卻未能成功，唯有請爸爸抱緊女兒，他用器械伸進去，「手感傳來硬硬的感覺，夾掉外面那一層鼻涕，感覺是圓的東西」，繼而一口氣夾出異物，「一層層撥開，結果是成球的衛生紙」。

女童心知不妙露出笑容

妹妹「鼻中膈上的沾黏有點出血，下方有殘存的黃鼻涕」，不但沒有哭泣，反而露出笑容，相信知道自己一直將紙巾塞入鼻內，逐漸變成球狀肇禍。

郭醫生提醒女童「鼻子很重要，不能隨便塞東西進去喔，下次如果塞進去拿不出來，記得跟爸爸媽媽講，醫生阿伯才能幫妳拿出來」。（AI生成圖片）

醫生提醒︰不能隨便塞東西進去鼻子

父親正想出聲責罵之際，郭醫生抬起手示意暫停，同時提醒女童「鼻子很重要，不能隨便塞東西進去喔，下次如果塞進去拿不出來，記得跟爸爸媽媽講，醫生阿伯才能幫妳拿出來」。

（Facebook專頁「郭子龍醫師」）