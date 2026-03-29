遇電騙被騙光50萬元人民幣（下同，約57萬港元）存款，警方採取行動，竟追回100萬元（約113萬港元）！江蘇1名女子近日接到自稱某平台客服的電話，聲稱她開通了直播會員，每月會自動扣費800元（約900港元），她大驚下在騙徒指導下「取消會員」，下載了陌生程式及屏幕共享（螢幕分享），然後輸入銀行卡資料，突然手機一黑，帳戶內的50萬存款被「遠端操控」轉走清空。幸好事件觸發內地反遭騙預警系統，警方馬上對受害人手機「斷網」，最後找到詐騙帳戶，並起回100萬元，意外發現同一時間河南1名女子亦剛好被騙50萬元。



孫女在下載陌生程式及屏幕共享後手機突然「黑屏」，銀行戶口內的50萬存被一次清空轉走。（央視圖片）

接來電稱開通「直播會員」 每月自動扣800元

央視報道，江蘇泰興發生典型電騙案，孫姓女子（化名）於3月20日收到自稱某平台客服來電，聲稱她開通了直播會員，如不取消會每月自動扣費800元。孫女大驚指平日只會在平台上「刷視頻」觀看影片，沒開通過會員，急問如何取消。

下載陌生程式共享屏幕 突黑屏50萬存款被清空

孫女在騙徒指導「取消會員」時，在手機下載陌生程式並開啟屏幕共享，她按指示輸入銀行卡資料後手機突然「失控」變成黑屏，卡內50萬元存款被一次性轉賬走戶口清空。

孫女在下載陌生程式及屏幕共享後手機突然「黑屏」，銀行戶口內的50萬存被一次清空轉賬走。（央視圖片）

觸發反詐騙預警系統 受害人手機被斷網

事件觸發警方反詐騙預警系統，民警立馬找到孫女的手機「斷網」，調查確認她遇上電騙，存款被人用遠端操控的方式一次過轉出。警方追查資金流向，對涉嫌用詐騙的賬戶進行「緊急止付」及凍結，結果意外地阻斷了100萬人民幣的資金轉移。

警方為受害人追回50萬存款，孫女感激稱這筆錢是「救命錢」醫藥費，向民警致送錦旗。（央視圖片）

揭河北有女子同時被騙50萬

為何被騙的資金較50萬元多出一倍？警方發現，原來同時間河北唐山有1名王姓女子（化名）同樣正被詐騙，而且一樣被轉賬走50萬元。現時2名被害女子均已取回款項，案件仍待進一步調查。

警方為受害人追回50萬存款，孫女感激稱這筆錢是「救命錢」醫藥費，向民警致送錦旗。（央視圖片）

受害人追回「救命錢」 警提懷疑機被遠端操控處理方法

孫女取回款項時感激警方行動迅速，「這是我治病的救命錢」，其實是醫藥費，她向警方致送錦旗。

內地警方提醒，如市民接到電話自稱客服，要求取消會員、開啟屏幕其享、提供銀行卡資料時「一律不要相信」，也不要透露身份證號碼、支付密碼及驗證碼等，起疑時應直接經官方渠道核實，亦可致電內地96110反詐勸阻專線求助。如市民懷疑手機被人遠端操控，應立即拔出電話卡、關閉網絡、刪除所有可疑APP及報警。