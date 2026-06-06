女生遇追數黨詐騙講全名住址　叫15分鐘回家還錢否則「上去做嘢」

騙徒無處不在，市民切記要小心提防！1名香港女生在Threads發文表示，今年6月3日收到陌生人來電，當詢問對方身份時，她的手機剛好耗盡電源，令她有時間思考到底是誰致電。樓主稱一度以為對方是送貨員，但之前1天才訂貨，1個月後才會送遞上門，而電話充電期間再有人致電，是「同一個嘅6字頭」號碼，樓主才知道並非送貨。



樓主表示，來電者說得出其姓名，稱呼她為「小姐」，但相信對方是想詐騙。（AI生成圖片）

陌生來電稱欠債追數：上去做嘢

樓主表示，來電者說得出其姓名，稱呼她為「小姐」，無禮地詢問「喂！你15分鐘內返唔返到屋企？」。樓主直言：「返唔到喎！咩事？」對方聲稱樓主「爭人哋錢」，總數28,500元，自稱是受到1間財務公司委託「收返你條數」。樓主立即否認欠債，但對方準確說出其住址，意帶恐嚇；樓主再次強調沒有欠債，警告「你再打嚟我報警！」，對方反稱「你報啦！我𠵱家就上去做嘢！」，樓主聞言掛斷電話。

樓主備案處理

樓主在帖文形容對方「把聲兇神惡煞」，疑惑「點解佢會講得出我住邊？同埋我全名同電話？」，質疑就算欠下信用卡卡數，最多被公司罰息，「點會叫我15分鐘內返屋企還錢？我仲同你返屋企？被你斬？」，而且居住的大廈有保安，位於熱鬧地區，「勁多人同警察，你竟然話我知你想上樓做嘢」，最終備案處理。

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

網民：詐騙，我都收過

大量網民留言指「我都收過呢啲電話，我叫佢上嚟收，話一定要當面俾佢，佢係都叫我入戶口，我堅持要佢上嚟，佢最後只可以收線，我打返個電話叫佢快啲上嚟，2次之後佢電話就唔通」、「詐騙，我都收過，仲講得出我全名同身份證號碼，佢話唔過數就上門，我話驚佢去錯想同佢對埋地址，佢講唔出，只係不停話唔過數就上門」、「我都試過啦，我話我已經係屋企等緊你， 我揸住把大關刀」。

市民可致電防騙易18222

騙案近年大行其道，香港警務處不時拘捕騙徒，今年6月2日，警方經情報分析及調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪名，拘捕2名分別32歲及53歲的本地男子，他們涉嫌與今年4月至5月在全港多區發生的5宗「猜猜我是誰」騙案有關，損失金額共約40萬元，警方檢獲一批手提電話及兩個懷疑犯案時使用的手袋。警務處提醒市民如遇騙案，可以致電反詐騙協調中心「防騙易18222」24小時熱線，與中心人員聯絡，以協助應對騙案。警方亦指，如果成為騙案受害人，請前往就近的警署報案，或致電999報警求助。

警方6月2日拘捕兩名男子涉嫌詐騙，據稱他們負責收款及把風。（資料圖片/黃學潤攝）

可用「防騙視伏器」查核可疑電話

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。警方的「防騙視伏器」透過整合警方情報、市民舉報及第三方數據，可協助公眾快速識別可疑帳戶、電話號碼及網頁連結外，亦提供平台讓市民檢舉疑似詐騙資訊，供警方進一步分析。

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

（Threads@mikokaka1015）