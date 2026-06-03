猜猜我是誰｜兩無業漢把風收「保釋金」落網　5案涉款$40萬元

警方經情報分析及調查後，昨日（2日）展開執法行動，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕兩名32歲及53歲男子，他們涉嫌在電話騙案中負責收款及把風的角色，涉案金額總值約40萬港元。



警方拘捕兩名男子涉嫌詐騙，據稱他們負責收款及把風。（黃學潤攝）

警方觀塘警區情報組偵緝督察梁思諾簡報案情稱，警方於過去兩個月（4月至5月）接獲5宗手法類似的「猜猜我是誰」電話騙案，發生地方同樣是觀塘月華街一帶。騙徒隨機致電長者，訛稱為他們的親人或朋友，因為涉及刑事案件被拘留，需要繳付「保釋金」。

其後，騙徒冒充受害人親人的朋友，聲稱代為收取「保釋金」。受害人向騙徒支付「保釋金」後成功聯絡其親人，始發現受騙而報警求助。受害人年齡介乎67至90歲，損失金額由3萬至12萬不等，合共涉款40萬元。

觀塘警區情報組人員經過深入調查及情報分析，包括透過銳眼計劃，翻查大量閉路電視，成功鎖定兩名涉案本地男子，昨日由情報組及特遣隊展開一個情報主導的聯合行動。其間警方收到另一名男受害人報案，稱收到一個詐騙電話，於是迅速行動，發現兩名疑犯在同日下午時份於觀塘區接觸該名受害人，探員即時上前截停相關人士。

兩名被捕人分別53歲及32歲，報稱無業。他們負責收取騙款及把風的角色。

梁思諾提醒長者時刻謹記「防騙三式」：不接聽、不輕信、不過數。不要接聽陌生來電，尤其涉及金錢要求；不要輕信任何聲稱為親友、老闆或者其他身份的來電者；切勿轉帳或提交現金予任何人，除非已核實對方身份。警方亦呼籲市民多關心獨居長者，並向他們宣傳警方防騙訊息。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，一經定罪，最高刑罰為監禁10年。警方呼籲市民切勿以身試法；如有懷疑，應致電防騙易熱線18222查詢。