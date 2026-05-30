網約車司機破騙婚案！2無證外籍女落網　警方揭「職業騙婚」集團

見疑即報？福建省破獲外籍人士涉嫌集團式騙婚的案件，而「功臣」竟是網約車司機！福建永安1名網約車司機近日接獲跨省長途訂單，載客途中憑藉高度警覺性，發現2名外籍女乘客形跡可疑，果斷放棄優厚酬勞，開車駛離高速公路前往警署報案。



經警方查證，該2名外籍女子原來已是非法逗留，長期透過跨省「職業騙婚」集團的中介人（俗稱「蛇頭」），頻繁地更換結婚對象以騙婚獲利，當她們準備轉到北方省份再次婚配時，因司機從2人對話聽出可疑處而舉報，最終揪出背後的騙婚集團，而2人因涉嫌詐騙罪移交警方處理。



福建永安1名網約車司機在執行1筆跨省訂單的時候，發現2名外籍女乘客形跡可疑。（AI生成圖片）

跨省訂單現疑點 視像通話露破綻

福建省永安市1名網約車司機於5月13日晚上9時許，接獲1宗跨省長途訂單。下單人特別叮囑司機接到乘客後務必進行視像核實身份，並透過微信發送接送地址與詳細對接流程。司機按照指示抵達約定地點後，順利接到2名年輕外籍女子，並依照要求完成視像核對程序。

然而，當司機詢問下單人與該2名女乘客的關係時，對方卻顯得極度慌張，並倉促掛斷通話。這一反常舉動隨即引起了司機的懷疑。

2女無有效證件 司機棄豐厚車資果斷報警

司機在車程期間發現2名女乘客全程使用陌生的外語交流，且無法出示護照等有效身份證明文件。他其後借助手機翻譯軟件與她們溝通，確認2人並無合法的入境手續，且在對答時言辭閃爍、神情迴避。

儘管該趟跨省長途訂單的車資十分豐厚，但司機並未被利益蒙蔽，決定無視女乘客堅持前往目的地的要求，果斷將車輛駛離高速公路，直接開往永安市公安局西洋派出所報案。

司機發現異常後，決定放棄豐厚車資，將車駛離高速公路，直接開往永安市公安局西洋派出所報案求助。（派出所閉路視截圖）

警方揭2女非法逗留 牽出跨省「職業騙婚」集團

警方接報後迅速展開調查，並安排翻譯人員協助盤問2名女子，證實她們均是非法逗留內地的外籍人士，受境內中介人（俗稱「蛇頭」）操縱，長期在內地透過頻繁更換婚戀對象進行騙婚，藉此騙取男方家庭數以十萬計人民幣的高額禮金。

該集團許諾每次完成「婚配」交易，女子便可從中抽取一筆酬勞，今次2人經中介聯絡，計劃乘車轉移至北方某省份再次婚配，幸被警惕性極高的網約車司機及時發現，直送派出所。

2名非法逗留滯留的外籍女子因涉嫌詐騙罪，已被移交執法機構。（平安永安)

2名非法逗留的外籍女子因涉嫌詐騙罪，已移交執法機構進一步調查，內地警方正追捕騙婚集團的中介人及相關人士。