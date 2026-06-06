男友拒用安全套拒結紮！女生服事後藥現副作用　網民：請直接分手

避孕方法有許多種，但最重要的是雙方取得共識。台灣1名女生在「Dcard討論區」表示，與男友交往接近半年，每次發生性行為時，男友都要求不使用避孕套，一旦拒絕，「早上醒來直接撲上來」，令她大感苦惱。每次完事後都會吃一顆事後避孕藥， 連續服食4個月，每月服食一顆，明顯有副作用，包括脾氣變得暴躁、變胖，以及月經不規律，加上事後藥並非完全避孕，樓主擔心「會不會真的懷孕了，肚子痛我也會這樣覺得」。



樓主稱男友要求不使用避孕套，一旦拒絕，「早上醒來直接撲上來」，令她大感苦惱。（AI生成圖片）

男友拒絕結紮：你吃一下藥不就好了

樓主在帖文指出，最近和男友討論結紮事宜，男友堅決拒絕，理由是「哪有男生這樣做，你吃一下藥不就好了」，但他明知事後藥「不是100%一定不會中」，樓主在網上請教眾人如說服男友接受結紮。

網民：該怎麼說服你分手？

許多網民留言指「你有毛病是不是？這種連安全套都不想戴的人會因為你去結紮？」、「請直接分手，謝謝」、「該怎麼說服你分手？」。

事後藥並非完全避孕，樓主擔心「會不會真的懷孕了，肚子痛我也會這樣覺得」。（AI生成圖片）

婦產科醫生提醒陰道或會少量出血 不代表子宮受傷

台灣媒體於今年6月報道，婦產科醫師烏恩慈表示，事後藥的避孕原理是透過高劑量黃體素抑制排卵，黃體素有機會刺激子宮內膜，導致部份女生陰道會少量出血，不代表子宮受傷，排卵的規律性有機會因藥物刺激而短暫受到影響，通常需要1至2個月的時間才能恢復正常。

72小時內盡快服用事後藥 避免意外懷孕

烏恩慈強調，如果性行為發生在排卵後，事後藥效果大減，失敗率相對較高，事後藥並非避孕的首選方式，但確實不會對身體造成傷害。她建議如果出現未避孕、忘記服用避孕藥、安全套破裂或遺留在陰道等情況，女生應在72小時內盡快服用事後藥，以降低意外懷孕的風險。

（Dcard討論區）