女友愛愛前連放2屁！男友即時變軟　揭不時疲軟疑身體有隱藏問題

男女朋友情到濃時纏綿屬常事，但當中可能會出現「意外」。台灣1名女生在「Dcard討論區」發文表示，在愛愛前一天吃得太多，而且沒有大便，導致「肚子很漲」，當想和男友親熱時，她突然有強烈屁意，於是大叫「我想放屁，我要放屁了」，然後連續發出2聲響亮屁聲，而男友下體一度變軟。樓主唯有鼓勵男友「再接再厲」，但始終不能成事，男友慨嘆「真的沒辦法繼續做」， 表示滿腦子都是樓主放屁的畫面。



樓主想和男友發生關係時，突然有強烈屁意，於是大叫「我想放屁，我要放屁了」，然後連續發出兩聲響亮屁聲，男友下體一度變軟。（AI生成圖片）

男友容易變軟 樓主懷疑是否有問題

樓主在帖文慨嘆，過往長年便秘導致有痔瘡，「得過肛周膿瘍，他都幫我查看過，也幫我上過藥」，平日都會開屎尿屁玩笑，質疑「有那麼嚴重嗎？真的有那麼掃興以及噁心嗎？」。樓主更指，男友過往「愛愛」時，如果中途走神、換姿勢或聊天，就容易變軟，懷疑是否男友出現問題。

網民：應該只是在找藉口吧

許多網民留言「中途走神或是換姿勢就軟了，聽起來就男的問題吧」、「看前面覺得有點好笑，看後面覺得男生應該只是在找藉口吧」。

許多都市人都有便秘脹氣問題，台灣有瑜伽老師教導2招「放屁瑜伽」動作，每日做3分鐘就能解決。（AI生成圖片）

瑜伽老師2招解決便秘脹氣

許多都市人都有便秘脹氣問題，台灣的瑜伽老師唐幼馨曾教導2招「放屁瑜伽」動作，每日做3分鐘就能解決：

1. 身體放鬆扭轉往前，輕輕蠕動腹部，嘴巴呼氣，然後吸氣，身體回正，繼續重複動作，做了數次後，可以換反方向做

2. 平躺在瑜伽墊上，將雙腿拉近腹部，雙手抱膝吸氣，吐氣時，鼻子靠近膝蓋，然後吸氣，頭部貼回地面回正，繼續重複動作，每天做3次，每次休息30秒

醫生提議齊參與治療 男性更快重振雄風

泌尿科醫師黃維倫曾指，男生雄風不再，包括持久度變短、硬度不夠、沒有晨勃、愈來愈少主動親密，可能基於面子而拒絕求醫，但另一半「往往是最先發現改變的那個人」，黃醫生引述美國性學研究《國際性學期刊》指出，如果伴侶一起參與評估，治療的接受度和效果通常會明顯提升，不但是生理上的數據恢復，更是伴侶關係的另一層昇華。

（Dcard討論區）