男友群組被起哄叫「狩獵大師」　她驚揭被傳偷拍照炫耀慘淪戰利品

以為遇到成熟體貼的對象，沒想到自己卻被當成炫耀的戰利品！近日一名女網友在Dcard發文表示，她透過交友軟件認識一名男子，兩人在一起不到一個月後發生關係，沒想到後來她意外看見對方與朋友的LINE群組，才發現自己不僅被偷拍，還遭到羞辱性評論，讓原PO崩潰直呼：「現在想都覺得想吐。」



原PO在文中表示，自己剛從研究所畢業，因生活圈較小，前陣子透過交友軟件認識一名大自己3歲、從事金融業的男子。她回憶，對方一開始表現得非常貼心，不只吃飯會主動接送，也會記得她對哪些食物過敏，聊天時更從不開黃腔，整體給人「成熟、溫柔的紳士」印象，讓她很快對對方產生好感。

交往不到一個月後，兩人在氣氛合適時發生關係，原PO坦言，當時她甚至覺得自己很幸運，遇到一個尊重她、又很契合的對象。直到和男友的朋友們聚餐，才讓一切徹底變調。

原PO透露，當晚她和男友及對方幾名高中朋友到居酒屋聚餐，中途男友去上廁所，將手機留在桌上，一名朋友開玩笑想看他的手遊戰績，便滑開手機，沒想到卻誤點進他們兄弟的LINE群組，原PO也因此看見群組裡幾天前的聊天紀錄。

她表示在群組的聊天紀錄可以看到，男友不僅傳了一張在她家偷拍的背影照，還寫下羞辱性文字：

「解鎖成就了，這隻超難搞，交大資工所、長得又正，還不是被我弄上床」

「女人學歷高又有能力又怎樣，在床上還不是一樣服服貼貼。」



其他朋友則在群組內起鬨，稱他為「狩獵大師」。

看到這些內容後，原PO相當震驚，直言「我發誓我這輩子沒這麼羞辱過。」並表示男友朋友發現她看見群組內容後，氣氛瞬間尷尬，趕緊把手機蓋起來，而男友回到座位後，仍若無其事地想幫原PO夾菜，讓她瞬間感到反胃，隨即拿起包包叫車離開。

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事後男友傳來十幾則訊息解釋，聲稱：

「男生之間私底下垃圾話都是這樣講的」

「只是愛面子吹牛」

「我很珍惜妳」



但原PO完全無法接受，已經將對方封鎖。

貼文曝光後，網友也紛紛留言表示：

「這種根本不是男生間的垃圾話，只是單純不尊重人」

「欣賞妳主動跟他劃清界線」

「在市場上流通的都是渣男，好男人是不流通的」



也有人認為，若男方真心想與原PO走下去，甚至把她當成未來伴侶，就不該用這種方式形容對方，直言這樣的行為反映出對女性的不尊重。

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