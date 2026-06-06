與暖男曖昧！女生嫌棄他外貌：沒有生理性喜歡　網民留言點破重點

相信任何人揀選伴侶，都想對方同時有內在美和外在美。台灣有女生在「Dcard討論區」表示，最近和1名男生曖昧，「個性真的是我歷任男友裏面最細心的，會為了送我回家跑超級遠的路」，對方還注意許多細節，會照顧樓主情緒，非常體貼。樓主坦言「感受到第一次被在意的感覺」，加上雙方個性和價值觀都近似，理應可以發展下去，「但唯一的缺點是外貌不太好看，可能是沒有生理性喜歡」，她在網上詢問「這樣還要繼續發展下去嗎？」。



樓主認為暖男「唯一的缺點是外貌不太好看，可能是沒有生理性喜歡」。（AI生成圖片）

網民：只是喜歡他對你的好

大量網民在帖文留言，「如果你願意，就不會上來發文了」、「你沒有喜歡他，只是喜歡他對你的好」、「沒有生理性喜歡，所以你是打算留着工具人嗎？」、「花錢協助整形成你要的樣子，個性你愛的，外型你愛的，完美」。

美國電影評論網站「TC Candler」舉辦的全球百大美女排名榜2025出爐，BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）由2024年的第7位直上榜首。（roses_are_rosie＠IG）

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最新研究曝光 科學家「認證」男人面孔比較不具吸引力

樓主嫌棄該名男生容貌，但原來科學界最近「認證」女性普遍認為男性面孔比較不具吸引力，德國法蘭克福「馬克斯·普朗克經驗美學研究所」研究員瓦西里維茨基（Eugen Wassiliwizky）博士及其團隊近日發布一項研究，為了釐清人類對兩性外貌的定義，研究團隊彙整全球高達76個國家、52項相關研究，建立起全球最大的「面部吸引力數據庫」，分析3萬名受訪者對1.77萬張面孔所進行的150多萬次評分。

內地男星張哲瀚在TC Candler公布的 2025年「全球百大型男」奪得冠軍。（微博圖片）

女性普遍會給予其他女性最高評分 給男性的分數卻是全場最低

數據顯示，女性面孔的平均吸引力評分高過約60%的男性面孔分數，維茨基表示「不論其他外在因素為何，女性的面孔就是被評為比男性更具吸引力，更意想不到的是，女性普遍會給予其他女性最高的評分，但給男性的分數卻是全場最低」，但隨着邁入高齡，男女的面部結構差異會愈縮愈小，臉型也會變得愈來愈相似，「男性突然不醜了」。

（Dcard討論區）