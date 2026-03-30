四大星座暗戀痛不欲生　瘋狂思念卻拒主動　山羊天蠍深陷曖昧折磨

思念是什麼！思念是一種病啊！這幾大星座可好，想對方想得抓心撓肝。愣是獨自吃愛情的苦，也不主動點開對話框。



示意圖（《那些年，我們一起追的女孩。》劇照）

1. 摩羯座（山羊座）

摩羯座不是一個在社交活動中會主動的那一方，因為覺得自己沒有高超話術、社交情商不高，只會悶頭做事，所以擔心自己主動去和人聊天會搞砸一切。

面對自己喜歡的人時更是，有些小悶騷的摩羯，其實也會在腦子裏腦補出一齣情感大戲，但Ta真怕自己主動一開口把天聊死了。

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2. 天蠍座

如果天蠍徹底敗在你身上，那你甭管了，你就看他為你着急上心、神魂顛倒吧。但要是你倆剛開始相互曖昧時，那他可是暗戳戳高冷型。

Ta倒是想主動，但不確定你是不是也喜歡他，這種情況下貿然主動，等下誤會了那多尷尬！所以他只會有各種小試探，可不會做主動那一個。

3. 水瓶座

Ta日常也渴望交流，但總有很多人不懂、不認同他的想法，一旦這種情況多了，他很多時候就下意識隱藏自己的真實想法。

面對喜歡的人，水瓶很矛盾，不敢做主動的那一個，害怕被喜歡的人誤解或反駁，但當他夜晚一個人的時候會胡思亂想到天明：他今天為什麼回了個哦，是不喜歡我嗎？

4. 射手座（人馬座）

射手座喜歡的是什麼？喜歡的是被人赤果果的表達心意然後一頓猛追的過程吧。即使是他先喜歡你，那他也會將這樣的小別扭小臭屁的心態進行到底！

如果他沒有一萬分的確定你也是同等心意的話，那想你就瘋狂找你的行為，會被他自己歸為舔狗行為。對不起，他即使受思念的罪，也不允許自己舔。

年輕人！看上了誰，就給我勇敢地去吃愛情的苦！這有啥好怕，最壞的結果就還是一個人，要是成了！那就有人一起牽手手啦！

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