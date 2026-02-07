十二星座能同時與多少人曖昧？花心雙子「無上限」但不等於想認真

【12星座曖昧大比拼，誰能贏？】這不是鼓勵多線操作，只是性格分析。僅供「吃花生與自省」。



白羊座

1人（頂多1.5）



熱情來得快，但精力也就那麼多。一旦有點感覺，注意力會高度集中，很難真正分心。同時兩個人？會直接曝露。

金牛座

0.5～1人



曖昧對金牛來說成本很高，除非確定「值得長期投入」，不然寧可單着。真正的多線，是不存在的。

雙子座

3～5人（理論上無限）



語言是武器，曖昧是空氣。今天聊A，明天撩B，後天懷念C。但別誤會，曖昧 ≠ 都想認真。

巨蟹座

1 人（心理上只有 1 個）



就算表面同時互動，心早就站隊了。一旦投入情緒，其他人會自動降級成「路人」。

獅子座

2～3人



享受被喜歡、被仰慕的感覺。曖昧是舞台，但主角永遠是自己。真正動心時，會立刻清場。

處女座

1 人（審核期很長）



曖昧不是浪，是評估。就算同時觀察幾個人，也極少「同時撩」。理性壓制本能。

天秤座

2～4人



曖昧是社交日常。容易被氛圍帶着走——「我也沒想那麼多」。最容易被無意識多線。

天蠍座

1人（但深度驚人）



要麼不曖昧，要曖昧就很深。多線操作會讓他們內心失控，不安全。看起來神秘，其實很專一。

人馬座

3人左右



享受輕鬆、自由、不被定義的互動。不愛給關係下結論。不是不負責，是不想太快被鎖定。

山羊座

0～1人



曖昧 ≈ 浪費時間。除非你進入「未來規劃名單」，否則連曖昧都懶得開始，冷靜到可怕。

水瓶座

不確定人數，但都很「精神向」



曖昧更多是思想、靈魂層面的連接。同時聊很多人，但未必有情慾。外人看花心，本人卻很清醒。

雙魚座

1人（但容易被誤會很多）



共情能力太強，温柔會被當曖昧，實際上內心早已沉溺於一個人。「無心撩人，處處留情」。

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】