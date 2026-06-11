胃部有逾20顆瘜肉！病人質疑無切除　醫生秒解惑：小於10毫米免切

許多人聽到瘜肉都會聞之色變，因為恐懼會發生病變，故希望可以除之而後快。台灣胃腸肝膽科醫師李炯宏在其Facebook專頁表示，有病人直言「胃鏡檢查發現有20幾個小瘜肉，醫師沒幫我切除」，而解釋健康檢查報告的醫生說得不清不楚，病人不知會否影響健康。李醫生經了解後，指出這是常見良性胃瘜肉「胃底腺瘜肉」（Fundic Gland Polyp)，負責解釋體檢報告的醫生往往並非專科醫生，所以無法完整說明，所以無法苛求。



胃底腺瘜肉大多是良性，一般不需切除。（Facebook專頁「李炯宏醫師」圖片）

胃底腺瘜肉5個典型特徵

李醫生在帖文解釋，胃底腺瘜肉大多是良性，常見於胃鏡檢查時偶然發現，一般不需切除，典型特徵包括：

1. 位於胃體和胃底

2. 小顆，通常細過5至10毫米

3. 表面平滑

4. 多發性

5. 無明顯出血、潰瘍或不規則變化



如果瘜肉表面不平整、發紅、糜爛、潰瘍、凹陷、白苔、不規則血管、單顆快速變大，有可能是異型增生或腺癌，醫生會直接完整切除。（Facebook專頁「李炯宏醫師」圖片）

3大情況需要切除

李醫生卻指出有3個情況會考慮切除：

1. 瘜肉較大

大過10毫米會較傾向切除，部份專家認為認為大過8至10毫米，而且外觀異常都應切除，理由是大型胃底腺瘜肉出現異型增生（Dysplasia）的機率較高，同時需要排除其他類型胃瘜肉

2. 外觀不典型

如果醫生從胃鏡看到瘜肉表面不平整、發紅、糜爛、潰瘍、凹陷、白苔、不規則血管、單顆快速變大，有可能是異型增生（Dysplasia）或腺癌（Adenocarcinoma），「很多時候直接完整切除」

有病人直言「胃鏡檢查發現有20幾個小瘜肉，醫師沒幫我切除」，李醫生經了解後指出這是常見良性胃瘜肉「胃底腺瘜肉」，通常不需切除。（AI生成圖片）

3. 單發且較大

典型胃底腺瘜肉常是「多發、小顆」，如果單發，尤其是大過10毫米，有機會是胃腺瘤（Gastric Adenoma）、增生性瘜肉（Hyperplastic Polyp）或神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine Tumor），需要進一步診斷。

（Facebook專頁「李炯宏醫師」）

其他報道：20多歲女左頸痛確診末期胃癌！摸出雞蛋大腫物 7大症狀一文看清

【胃癌／癌症症狀 ／ 三餐最佳時間】頸痛竟然是胃癌警號？內地東莞1名20多歲女子近日因左頸疼痛不適求醫，竟塊摸出雞蛋大小的腫物，經醫生檢查後證實確診胃癌晚期。《人民日報》健康客戶端發文稱「規律進食有助預防胃癌」，並附上三餐最佳時間，呼籲大家定時進餐。而在香港人最常見的癌症當中，胃癌是第7位，留意當中7大症狀，出現異常可及早求醫。



20多歲女左頸疼痛確診末期胃癌

據《大河報》報道，廣東東莞1名20多歲女生左頸疼痛一周，在頸部摸出了約雞蛋大小的腫物，按壓時感到疼痛，但無紅腫、無腹痛、腹脹、發熱、大便異常等症狀，而且食慾正常，惟進一步檢查後，她竟然確末期診胃癌。報道引述醫生提醒胃癌不是一朝一夕形成，大家要留意身體狀況，不要等小胃病悄悄變成胃癌才後悔莫及。

胃癌7大症狀

衛生署衛生防護中心於今年1月公布，根據2023年的數據顯示，胃癌在香港最常見的癌症中排第7位，而男女合計的胃癌年齡標準化發病率在過去41年呈下降趨勢 ，而過去10年並沒有明顯趨勢，而胃癌7大症狀包括：

1. 持續消化不良、食慾不振

2. 體重急速下降

3. 小腹腫脹

4. 進食後腹脹不適

5. 嘔吐，甚至吐血

6. 大便出血或大便呈黑色

7. 貧血、疲倦、虛弱



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