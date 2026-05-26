蛋糕裝飾金屬粉險奪命！男嬰誤吞昏迷急洗肺保命　醫生提微粒危險

用來製作蛋糕的「可愛裝飾粉」成份竟可能致命？澳洲1名14個月大男嬰，在母親烘焙蛋糕時，出於好奇而誤吞及吸入裝飾用的金屬金粉，隨即劇烈咳嗽並在短時間內昏迷，緊急送院接受肺部沖洗手術才撿回一命，但可能留下不可逆轉的肺部損傷。



事件令人關注食品衛生安全，目前涉事產品已被全面停售，醫生則表示該類含細小顆粒的產品，家長需小心注意，勿讓孩童隨意接觸。



14個月大的達斯汀・懷爾德曼因吸入金屬裝飾粉塵而迅速昏迷，幸經洗肺後保住性命。（網上圖片）

男嬰誤食金粉 肺部恐留永久损伤

據澳洲廣播公司（ABC News）報道，事發於澳洲昆士蘭，男嬰母親凱蒂・羅賓遜 （Katie Robinson）在廚房烘焙蛋糕時，其14個月大的兒子達斯汀・懷爾德曼（ Dustin Wildman）如常在旁走動，其間意外打開抽屜，然後用牙拔開1罐金屬金粉的蓋子，隨後誤吸入了約1茶匙的細微粉末。

達斯汀隨即出現嚴重咳嗽並焦躁不安，病情在數分鐘內急劇惡化，羅賓遜立即報警求助。在救護人員抵達前，達斯汀已失去意識，隨後他被送到急症室接受緊急肺部沖洗手術，雖然目前正逐步好轉，但醫生直言其肺部可能會留下永久性損傷。

14個月大的達斯汀・懷爾德曼因吸入金屬裝飾粉塵而處於昏迷狀態。（網上圖片）

達斯汀・懷爾德曼當時和母親在一起，因誤吸入了金屬粉塵而險死。（網上圖片）

實驗室檢出裝飾金粉含銅鋅 非食用「珠光粉」與食品混淆售賣

羅賓遜憶述事件時仍心有餘悸，直言一切發生得太快。她指出，涉事金粉購自普通店舖，罐身上完全沒有標示成分表，亦無說明是否可食用或具毒性，僅模糊標示適用於「可拆卸部分」。該款產品隨即被送往醫院實驗室進行檢測，結果顯示粉末中竟然含有鋅（Zinc）和銅（Copper），其中銅對人體的危害最大。羅賓遜既質疑亦震驚，完全想不到這種用於蛋糕裝飾、與食品密切相關的產品，竟然是由金屬微粒製成。

羅賓遜指目前市場上最大的安全隱患，是許多「可食用」與「不可食用」的珠光粉、裝飾粉塵經常混在一起售賣，家長極易混淆。事發後她已聯絡生產商，對方亦已通知經銷商即時停售該款產品。

男嬰的母親凱蒂・羅賓遜於事發後已聯絡生產商，對方亦已通知經銷商即時停售該款產品。（網上圖片）

達斯汀・懷爾德曼一家人合照。（網上圖片）

醫生提醒 嚴防孩童接觸刺激性粉塵

澳洲醫學會昆士蘭分會主席尼克・伊姆（Nick Yim）表示，嬰兒的氣道非常細小，不宜吸入大量灰塵或化學刺激物等物質。他提醒，肉桂粉、香煙煙霧、電子煙霧以及各類化學微粒，一旦進入嬰兒呼吸道，均會引發極為嚴重的排斥反應，包括劇烈咳嗽、呼吸急促、呼吸困難甚至窒息，他呼籲家長必須妥善管理廚房及手工藝用品，切勿讓幼童有機會接觸。