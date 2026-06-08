港男生向女同學表白！情信附現金$520　網民讚有誠意：抵你溝到女

男士們想要追到心儀女生，不妨向當代年輕人學習！網上近日流傳照片，顯示有男生寫情信向鄰班女同學表白，稱「唔知你鍾意咩，所以送畀你啲大眾鍾意嘅啦」，然後豪爽地隨信附上520元現金，即等於普通話諧音「我愛你」。網民驚歎指「真有錢」、「講多無謂，現金最實際」、「在你考慮AA時，別人已追到女仔」、「抵你溝到女嘅」。



有男生寫情信向鄰班女同學表白，豪爽地隨信附上520元以表誠意，獲網民大讚。（「fb＠香港交通及突發事故報料區」圖片）

男生寫情信表白鄰班女同學

該網民在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發文，附上2個心形符號表示「新一代愛情故事」。相中可見，有相信是男學生在單行紙寫下內心說話，向心儀對象示愛，他稱「同學：你好！我係你隔籬班嘅！成日喺樓梯間撞到你。嗰日你對我笑嘅樣，好得意」、「唔知你鍾意咩，所以送畀你啲大眾鍾意嘅啦！」。

豪爽附520元現金 普通話諧音寓意「我愛你」

該男生用皺紋膠紙黏上500元和20元紙幣各一，合共520元，即等於普通話諧音「我愛你」，還再上方寫上「天天開心！」，對於仍是學生身份來說，如此追求女生可謂相當「抌本」。他在下款未有透露自己姓名和聯絡方法，或是擔憂被拒絕，更幽默表示「如有打擾，咁就打擾一下啦」。

不少網民驚歎寫信男生「好進取喎」，但亦讚揚對方有誠意，「講多無謂，現金最實際」。（AI生成圖片）

網民驚歎當代學生「鈔能力」：好進取喎

照片引來網民熱議，不少人驚歎當代學生「鈔能力」，「對你笑兩嘢就畀五百幾銀人」、「真有錢」、「嘩……520，好進取喎！」、「這故事教訓你要有富父，令你可以隨便攞$520出嚟識朋友」、「點解細個讀書冇呢啲同學」、「大佬呀，你都留個電話吖，點搵返你呀」，但有人覺得表白都如此大陣仗，若然「襄王有夢，神女無心」恐怕浪費心意，「至怕回信係咩都鍾意，只係唔鍾意你」。

網民讚有誠意：連學生哥都知追女仔係要付出嘅

但有留言欣賞這位男學生誠意十足，「好有心思呀」、「講多無謂，現金最實際」、「gen z 有料到！」、「連學生哥都知追女仔係要錢要付出嘅」、「在你考慮AA時，別人已追到女仔」、「想溝女係要跌錢先，今次$520，溝到就用銀紙摺花」、「抵你溝到女嘅」，又笑稱物價指數上升，「舊時代，一夜夫妻百二蚊；新世紀，收封情信袋五百二」。

（Facebook「香港交通及突發事故報料區」）