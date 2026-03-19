全城幫尋TszChing！電器店微波爐遺情書、花束　網民：表白失敗？

全城公開尋Tsz Ching！有連鎖電器店在社交平台發帖，指在白色情人節當天準備關門時，在店內微波爐發現表白信和花束，上方寫有收信人姓名「Tsz Ching」，於是在網上試圖公開尋找當事人，希望對方可以到店內認領相關物件。



事件引發網民熱議，有人估計是求愛不成所致，「有無可能係tsz ching收到張卡之後自己放入去」、「可以將呢段感情放入雪櫃」，亦吸引不少同為「Tsz Ching」網民留言，「唔好意思，請問係邊間（分店）？」、「多謝，我可唔可以要個微波爐唔要紮花？」。



另有人質疑是電器店營銷策略，事關涉事電器店事後推出指定微波爐優惠，估計只是「廣告」，「呢類畫面一般都會由路過嘅客人影完post出嚟，唔會由集團自己出post」。



有連鎖電器店在白色情人節當天，在店內微波爐發現被遺留1封表白信和花束。（threads圖片）

連鎖電器店微波爐被遺情書、花束

有大型連鎖電器店在上周六（3月14日，即白色情人節）晚上近10時，在threads官方帳號上傳2張照片，並且公開尋人，「有無Tsz Ching可以出嚟認領返？有個鍾意咗你一段時間嘅朋友仔，想喺微波爐俾個驚喜你！不過我哋準備收舖啦，唔好意思」。

追求者向「Tsz Ching」表白：不如試吓拍拖？

相中顯示，電器舖內的微波爐被人放置1封表白信，以及1紮粉紅色花束。表白信內容可見追求者寫上收信人上款「Tsz Ching」，並向對方表白，「其實我鍾意咗你成年啦！我都feel到你係對我有意思，不如…我哋試吓拍拖？」

有相信是追求者寫信向「TszChing」表白，希望兩人可以「試吓拍拖」。（threads圖片）

求愛失敗？ 網民笑：明顯唔熟先要放微波爐

事件引來網民猜測疑是表白失敗，「有無可能係tsz ching收到張卡之後自己放入去」、「好明顯佢哋唔熟先要放入微波爐」、「可以將呢段感情放入雪櫃」，有人則建議「Tsz Ching」應給予追求者一個機會，「識得寫卡送花俾女仔嘅人愈來愈少，呢個男人都算係咁。希望Tsz Ching認真考慮下」、「其實幾欣賞呢位男士，有正式表白嘅勇氣而且有鮮花，誠意加分」。

吸引大批「Tsz Ching」網民留言

留言區亦不乏同為Tsz Ching的網民「認頭」食花生，「唔好意思，請問係邊間（分店）？」、「阻到你哋個微波爐唔好意思，可能係我嘅」、「Tsz Ching路過表示，唔熟唔食」、「唔好意思，我對你無意思」、「多謝，我可唔可以要個微波爐唔要紮花？」。

電器店營銷策略？ 網民存疑

惟有人質疑是電器店「自編自導自演」，「我懷疑係廣告，但我無證據」、「老老實實，係咪你哋staff自己擺入去出post呃like？如果唔係我唔明有咩人會放花喺呢啲地方俾surprise人。最重點係紮花仲留喺呢度」、「係咪品牌宣傳策略嚟㗎？呢類畫面一般都會由路過嘅客人影完post出嚟，唔會由集團自己出post」。

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