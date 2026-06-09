公司福利？狂請下午茶零食櫃常滿　女員工半年增重7kg淚喊：職災

有時公司福利太好，也是一種苦惱！台灣有女生在「Dcard討論區」表示，剛入職時，覺得「自己來到天堂」，公司福利很好，老闆每周請員工食點心和飲手搖飲品，「大家點下午茶的時間比上班還準時」，當中還包括炸雞。老闆每周都會補充零食櫃，「永遠滿滿」，員工未吃完還會繼續購買，「有一種餓是老闆覺得我餓」。



老闆每周請員工食點心和飲手搖飲品，「大家點下午茶的時間比上班還準時」，包括炸雞。（Dcard討論區圖片）

台女半年胖7公斤：不會放棄公司福利

樓主當時經常向朋友炫耀「找到了神仙公司」，詎料約半年後「報應就來了」，自己重了7公斤，「雙下巴直接飆出來」，肚腹和手臂同是重災區，令她意識到「這根本是職災，不是福利」。

雖然樓主感嘆數個月後和朋友去泰國旅行時，不知道如何面對自己和朋友，但仍然強調「不會放棄公司福利的，大家不要攔我」。

樓主雖然胖了7公斤，仍大讚公司福利。（AI生成圖片）

網民：這福利很恐怖

帖文引來許多網民留言，「傻傻的，我給你吃這些成本比加薪少」、「其實這才是正常的工作環境」、「這福利很恐怖，尤其都坐辦公室沒怎麼動的人」。

樓主任職的公司福利太好，令她半年就重了7公斤。（AI生成圖片）

體重半年重7公斤 需要改變飲食習慣

改變飲食習慣後半年重了7公斤，這7公斤可以透過調整飲食來減去。胃腸肝膽科醫師錢政弘曾出書指出，有1位70多歲老婦一向吃三明治當作早餐，半年來轉吃燕麥粥，午餐和晚餐份量同樣減少，體重陸續下跌7公斤，脂肪肝亦消失。錢醫生解釋，燕麥雖然也是澱粉，但屬於非精緻澱粉，接近天然植物原型，食用後血糖上升得較慢，不容易讓人發胖。

（Dcard討論區）