坐擁6000萬日圓！老父病態守財拒幫孫兒交學費　兒子一家永不相見

家人有經濟困難，雖說不是必定要幫忙，但有能力卻不伸出援手，仍會很傷感情。日本79歲老翁正治（化名）多年前退休，妻子逝世後獨自生活，擁有的資產高達6,000萬日圓（約285萬港元），房貸已經還清，加上可領退休金，所以經濟上相當充裕。正治日常嚴格控制支出，最終因病態守財風格，成為與兒子一家恩斷義絕的導火線。



正治的資產高達6,000萬日圓（約285萬港元），房貸已經還清，加上退休金，所以經濟上並不拮据。（AI生成圖片）

守財父：退休資金一旦減少，就完蛋了

正治省吃儉用，不時表示「誰知道會發生什麼事？」、「退休資金一旦減少，就完蛋了」，甚至成為口頭禪。52歲長子健一（化名）當然知道父親理財觀念，所以一直沒有動用老父資產念頭。

拒絕經濟支援孫兒讀私立高中

但健一的兒子，即正治的孫兒入讀1間私立高中，學費連及其他費用非常高昂，健一和妻子都有工作，但要應付房貸，令全家承受沉重經濟壓力，健一不得不向老父求助，詢問「您能幫我一點嗎？就算是借錢，我也願意」。但正治聞言立即拒絕，明言「父母就應該承擔孩子的教育費用」，健一與妻子只能獨自處理。

健一兒子升上私立高中，甚至獲心儀大學錄取，學費開支很大。（AI生成圖片）

孫兒將讀大學 媳婦住院

數年後，健一兒子入讀大學，除了面臨沉重學費開支，健一的妻子更需要住院，令全家再次陷入經濟困境。健一多次向老父尋求幫助，但正治答案始終如一，以「年紀大了，誰也不知道會有什麼開銷」為由拒絕幫忙。

老父拒絕伸援手 兒子怒：那筆錢就帶進墳墓去吧！

健一兒子最終獲心儀大學錄取，但面對首年學費和生活費，健一和妻兒商討後仍不知如何是好。眼見兒子可能要放棄心儀大學，健一決定最後再哀求老父一次，強調「我不是要你承擔所有費用，你能不能幫我一點忙？」。但正治堅決表示「別這麼依賴我」、「你得靠自己」，健一忍無可忍反駁「既然你非要這樣守着不放，那筆錢就帶進墳墓去吧！」。雖然健一意識到自己說得太過分，但無法收回言論，而正治生氣反問「你這樣跟父母說話？」，健一沒有出聲，默默離開。

正治拒絕資助孫兒交學費或借錢給健一，令健一一家不再返回老家，感到孤獨。（AI生成圖片）

兒子怒轟父親太過重視銀行帳戶餘額

健一和家人此後便沒有返回老家，隨着時間推移，老家氣氛愈來愈沉悶。以前新年和盂蘭盆節，健一和家人都會返回老家探訪，現時健一甚至沒有致電老父，正治慨嘆「就因為我沒出錢，他們就要這樣對我嗎？」，惟健一認為問題不在於款項多寡，「每當我需要幫助時候，父親連看都不看我一眼」，批評父親冷眼旁觀，覺得銀行帳戶餘額比家人更重要。

雙方零見面 老父傷心

正治從此再沒有見過健一和孫兒，最近收到健一妻子寄來孫子成年禮照片，正治感嘆「想親自見見他們，祝賀他們」，話語中帶有一絲遺憾。

過度守財或破壞家庭關係

根據日本總務省發布的《家庭支出調查（2025）》，許多65歲及以上無業夫婦家庭的支出超過收入，部份家庭甚至需要動用積蓄才能生活，所以老年人對未來感到焦慮並不罕見。但日媒指出，過度守財可能會損害家庭關係，甚至在不知不覺中失去家人相處信任，以正治為例，從未將積蓄動用在家庭上，「或許因此失去了一項無法留在銀行帳戶裡的寶貴財富：一個互相扶持的家庭」。

（THE GOLD ONLNE）