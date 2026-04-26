有片！觀塘道家長推BB車越7行車線！遭拍片公審　網民：怪獸父母

生仔真係要考牌！有男網民在網上發片，顯示凌晨時份驚見有成年男女推着BB車，，疑是BB的父母，在觀塘道牛頭角段橫越7條行車線，而走到馬路中間的分隔位時，該對男女合力抬起BB車越過分隔石壆，情況極度危險。不少網民鬧爆「生仔同過馬路都要考牌」、「怪獸父母」、「遲早一鑊X包散」。



大月成年男女推BB車觀塘道越7線，疑是BB的父母。（Threads@chihongcch）

大月成年男女推BB車觀塘道越7線，疑是BB的父母。（Threads@chihongcch）

父母推BB車橫越7條行車線極危險

有男網民在Threads上發布影片，拍到一對成年男女在凌晨約12時半夜，推着BB車在觀塘道違規馬路。從影片可見，女子推着BB車，車上有嬰兒，而男子則走在車前面，用手拉住BB車，他們臉帶笑容地匆匆橫過多條行車線。

樓主表示，當走到馬路的分隔石壆位置時，該對男女在快線抬起BB車越過石壆，行為極度危險，「真係有咁趕咩」，樓主驚訝到不得不拍片公審。

樓主指父母在快線抬起BB車越過石壆。（Threads@chihongcch）

行為極為危險。（Threads@chihongcch）

網民鬧爆該對男女不負責任，「生仔同過馬路都要考牌」。（Threads@chihongcch）

影片引來不少網民都鬧爆該對男女的行為極度恐怖，「怪獸父母」、「生仔同過馬路都要考牌」、「遲早一鑊X包散」、「BB：老母我唔想咁快投胎住」。

亂過馬路罰$2,000

在香港「亂過馬路」屬於刑事罪行，違反《道路交通（交通管制）規例》第374G章，如衝紅燈或在斑馬線／天橋15米內不使用設施，可被檢控並處以定額罰款為$2,000。

（Threads@chihongcch）