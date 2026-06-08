菲律賓地震引海嘯！日本氣象廳向關東至沖繩發預警　逾14萬人避難

香港時間6月8日上午7時37分，菲律賓南部棉蘭老島（Mindanao）外海發生強烈地震。關於此次地震的震級，各國測定數據存在差異：中國地震台網正式測定為7.9級（震源深度40千米），菲律賓火山地震研究所測定為7.8級（震源深度33公里），而美國太平洋海嘯預警中心等機構初步測定達8.2級。由於地震規模巨大，海嘯能量迅速橫渡太平洋，日本氣象廳（JMA）隨即於香港時間上午8時5分，向關東茨城縣至沖繩等太平洋沿岸廣泛地區發佈「海嘯注意報」（Tsunami Advisory），預測最大海嘯高度為1米。



菲律賓南部棉蘭老島（Mindanao）外海發生強烈地震。（YouTube影片截圖）

日本10個縣向逾14.5萬名居民及旅客下「避難指示」

根據日本總務省消防廳及各大媒體最新統計，截至上午10時，茨城、千葉、靜岡、愛知、三重、高知、宮崎、鹿兒島及沖繩等至少10個沿岸縣份，合共逾14.5萬名居民及旅客已被下達第四級警戒的「避難指示」（撤離令），當局要求危險地區人士即時撤離。

日本氣象廳（JMA）隨即於香港時間上午8時5分，向關東茨城縣至沖繩等太平洋沿岸廣泛地區發佈「海嘯注意報」。（《朝日電視台新聞》圖片）

日本「海嘯注意報」預警內容是什麼？

這波「海嘯注意報」主要針對太平洋沿岸地區。日本氣象廳在上午9時半召開緊急記者會，地震海嘯對策企劃官清本真司呼籲「海中或海岸附近的人士必須立即離開」，其間多個港人及全球華人熱門的旅遊勝地均被列入黃色警戒範圍，第一波海嘯預計抵達時間如下：

•沖繩縣（宮古島、八重山地方）：預計上午10:00抵達，預測高度1米。那霸市沿岸、宮古島市等已向高風險地區發出避難指示，部分避難所已開放。

•沖繩本島、奄美群島、吐噶喇列島：預計上午10:30抵達，預測高度1米。

•鹿兒島（種子島、屋久島地方）、小笠原群島：預計中午11:00抵達，預測高度1米。

•高知縣、宮崎縣、和歌山縣、三重縣南部：預計中午11:30抵達，預測高度1米。

•愛知縣外海、靜岡縣、伊豆諸島、千葉縣（九十九里、外房）：預計中午12:00抵達，預測高度1米。關東部分海水浴場已拉起封鎖線緊急關閉。

•相模灣、三浦半島、千葉縣內房、茨城縣：預計中午12:30抵達，預測高度1米。

這波「海嘯注意報」主要針對太平洋沿岸地區。（AI生成圖片）

日本當局強調，海嘯具週期性，第一波未必最大，後續的第二波、第三波可能會更高，且警報狀態預料會維持較長時間。日本首相高市早苗亦在社交平台 X（前稱 Twitter）上發文呼籲：「切勿靠近海岸。正在海中的人員請立即上岸。」

據日本氣象廳消息，香港時間中午12:46，父島二見觀測到20厘米高的海嘯；中午12:50，串本町袋港也觀測到20厘米高的海嘯。此外，在種子島熊野觀測到10厘米高的海嘯，在沖繩市中城灣港口、石垣島石垣港、奄美市小湊、那智勝浦町浦上以及宮古島平良等地也觀測到弱海嘯。

在日華人與網民直擊：防空警報狂響、沙灘全面封鎖

目前正值旅遊旺季，大批港人及內地旅客身處日本，海嘯預警發布後，多名在日華人在社交平台發布現場實況，有網民表示，手機突然響起突發海嘯預警的AI提示音，當地防空警報亦隨之狂響。另有旅客無奈表示，今日已買好船票登船，豈料突然接到警報，最終只能中途折返。此外，不少網民亦擔心後續航班會延誤或取消。

暑假旅遊黃金期：遊客需要注意什麼？

遠洋海嘯的傳播速度極快，深海時速堪比民航噴射客機。日本氣象廳強調，海嘯是整層海水由海底到海面如同「水牆」般集體推湧前進。

當海嘯高度達30厘米時，其衝擊力已足以令成年人無法站立並被沖走；若達到1米，海中人員的生還率極低。根據日本政府發佈的緊急應對措施，應嚴格遵守以下四點自救守則：

1.即時離開海岸：不論是潛水、衝浪或在岸邊散步，聽見警報必須馬上上岸，離開水域並遠離海岸，不可逗留。海嘯接近陸地時時速仍達36公里左右，若看見海嘯才開始撤離，為時已晚。

2.切勿前往河口圍觀：海嘯具有溯河性，會順着河流逆流而上並推高內陸河道水位。如果在沿海地區或河流沿岸感到地震，即使尚未發布海嘯警報，亦應立即撤離。

3.避難以步行優先：若收到地方政府的避難指示，應步行前往高地。2011年東日本大地震時，大批民眾盲目開車導致道路嚴重擁堵，極易遭遇交通大癱瘓，耽誤逃生黃金時間。

4.利用鋼筋混凝土高樓：若周遭沒有高地，應就近前往耐震的鋼筋混凝土（RC）建築物（如大型酒店或現代化商場）的高層位置避難。

在日旅客可下載日本觀光廳官方推出的「Safety Tips」手機App（支援繁體中文），該APP為在日本的國際遊客提供有關安全旅行和自然災害的訊息。