菲律賓棉蘭老島海域7.8級地震　印尼台灣等地被發海嘯警報

中國地震台網自動測定，6月8日清晨7時37分，菲律賓群島地區附近發生8.2級左右地震，最終結果以正式速報為準。德國地球科學研究中心（GFZ）稱，菲律賓棉蘭老島附近發生8.2級地震，震源深度為10公里，當局其後下調至7.8級。太平洋海嘯預警中心（PTWC）已對菲律賓、印尼、帛琉、雅浦島、台灣和巴布亞新畿內亞發布海嘯警報。

日本氣象廳亦向日本沿太平洋多個地區發出海嘯注意報，呼籲民眾遠離岸邊。



中國地震台網自動測定，6月8日清晨7時37分，菲律賓群島地區附近發生8級以上地震。（中國地震台網中心圖片）

不會對中國沿岸造成災害性影響

國家海洋環境預報中心隨後公布，於7時37分，菲律賓棉蘭老島海域發生8.1級地震，震源深度為15公里。自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發大規模海嘯，但不會對中國沿岸造成災害性影響。自然資源部海嘯預警中心將繼續跟蹤分析地震和海嘯監測數據，並及時發布信息。

太平洋海嘯預警中心（PTWC）已對菲律賓、印尼、帛琉、雅浦島、台灣等地發布海嘯警報。（PTWC 截圖）

網上流傳的片段顯示菲律賓一家高中在地震後倒塌，師生在空曠地方避難：

日本多地發出避難指示

日本氣象廳向關東地區、伊豆及小笠原群島、東海地區、和歌山縣、高知縣、宮崎縣及鹿兒島縣東部等地發出海嘯注意報，呼籲民眾立即遠離海及河邊，並向受影響地區民眾發出避難指示。

當局預計由當地時間8日早上11時起，宮古島、沖繩本土、種子島、三重縣南部及千葉縣九十九里等地或有最高1米的海嘯到達。