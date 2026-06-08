菲律賓7.8級地震　1.4米高海嘯已抵當地沿海地區｜有片

菲律賓棉蘭老島海域6月8日上午發生規模7.8地震，震源深度10公里。太平洋海嘯警報中心警告，未來3小時內菲律賓部分沿海地區可能出現最高3米海嘯，馬來西亞部分海岸也可能出現約1米海嘯。有網上段片顯示，海嘯已到達菲律賓部份地區；菲律賓地震局最新表示，當地記錄到最高海嘯波高1.4米。



周一的地震發生於當地時間上午7時37分，震央位於民答那峨島（Mindanao）桑托斯將軍城（General Santos city）西南方13公里處，深度為10 公里。

地震在當地已造成部分區域停電，民眾被提醒移往高處避難，但截至上午約9時，菲律賓官方尚未發布任何損失或傷亡訊息。

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此外，從網上的一條片段可見，當地一國際機場在地震時發生倒塌，大量碎片從天花板剝落。另一片段則可見，一幢三層高的建築物在地震下幾乎整幢倒塌，民眾爭相走避，未知傷亡情況。