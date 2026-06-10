大叔插秧遭毒蛇狠咬　淡定自救擠毒血扎傷口　自行求醫打血清治療

遇險沉着應對是化險為夷的關鍵！江蘇1名年逾50的農民在田間勞作時遭毒蛇咬傷小腿，男子淡定自救，擠出傷口瘀血、綑綁傷肢，不到3個小時便順利抵達醫院就診。綜合患者自述的蛇體特徵和當地蛇類分布特點，醫生最終確認致傷毒蛇為蝮蛇。患者被咬時穿着靴子，傷口淺，侵入毒素少，接受注射抗蝮蛇毒血清治療後，翌日病情大為好轉。醫生提醒，蛇咬傷夏季高發，市民需注意防範。



江蘇1名年逾50的農民在田間勞作時遭蛇咬傷小腿。（AI生成圖片）

農民田間勞作被蛇咬傷鎮定自救

據《現代快報》報道，事發於6月5日晚，江蘇淮安1名年逾50的男農民在田間插秧時不慎被1條通體土色、頭部呈三角形的蛇咬傷小腿。農民立即鎮定下來，憑借過往經驗展開自救，他先將傷口處的少量瘀血擠出，再用布條綁扎傷口近心端，隨後自行趕往南京就醫。

農民先將傷口處的少量瘀血擠出，再用布條綁扎傷口近心端，隨後自行趕往南京就醫。（AI生成圖片）

患者就醫及時 經確認致傷毒蛇為蝮蛇

據南京市第二醫院急診外科主治醫師王軍透露，患者抵達醫院時距離被咬不超過3小時，除傷患處明顯腫痛外無其他症狀，為後續的救治爭取到更多寶貴時間，他同時能神志清醒地描述蛇體特徵。醫生結合當地蛇類分布特點綜合分析，確認咬傷男患者的毒蛇為蝮蛇。

穿靴保命 患者注射抗蝮蛇毒血清病情好轉

據了解，南京及周邊地區發生的毒蛇咬傷案例中，超9成都是蝮蛇所致，因此接診醫院常年備有抗蝮蛇毒血清。農民入院後，醫護人員馬上為他檢查身體並注射專用抗毒血清。此外，農民在勞作時穿着靴子，蛇隔着靴子咬出的傷口並不深，侵入毒素少，傷情較輕。經治療，翌日男子的傷患處腫脹得到有效緩解，肝腎功能、心肺功能等各項指標均顯示正常，病情大為好轉。

翌日男子的傷患處腫脹得到有效緩解，肝腎功能、心肺功能等各項指標均顯示正常，病情大為好轉。（AI生成圖片）

醫生提醒蛇咬傷夏季高發 注意防範

南京市第二醫院急診醫學科主任醫師江浩提醒，蛇咬傷具有明顯的季節性，病例多集中在每年的4至10月，其中7至9月為發病高峰期。夏季氣候炎熱，蛇類外出覓食活動更為頻繁，此時恰逢農民田間勞作、市民也多前往郊外遊玩、草叢行走，人蛇相遇引發的咬傷意外屢有發生。