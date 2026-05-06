埃及度假慘死！男遊客看弄蛇遭眼鏡蛇鑽褲咬腿　急性中毒客死異鄉

看弄蛇表演變奪命事故！德國57歲遊客4月初到埃及紅海度假勝地洪加達（Hurghada）觀看弄蛇表演時，眼鏡蛇突然鑽入其褲管咬傷其腿，他出現急性中毒症狀，到場醫護馬上急救及施心肺復甦法（CPR），惜送院後不治。德國巴伐利亞邦警方正調查事件，進行毒理學化驗，但外媒向埃及當局查詢時，對方表示對意外不知情。



德國遊客在埃及觀看弄蛇表演，遭眼鏡蛇鑽入褲管咬傷腿部。（AI生成圖片）

眼鏡蛇掛頸後鑽褲管 男遊客中毒休克搶救無效

德國巴伐利亞警方近日發聲明，指死者來自下阿爾高縣（Unterallgäu），4月初與2名親屬一同前往埃及度假，入住當地酒店，並觀賞當地傳統弄蛇表演。弄蛇者原本將讓眼鏡蛇環繞遊客的頸上，突然間該條相信屬眼鏡蛇的毒蛇爬入男事主的褲管內，咬了他的腿部。

男事主被咬後出現急性中毒症狀並陷入休克，現場人員及到場的醫護展開急救，及施心肺復甦，惜送院後已告不治。

弄蛇表演是埃及紅海沿岸旅遊區常見的娛樂項目。（網絡圖片）

德警等待毒理化學報告 埃及當局稱對意外不知情

事件引起德國警方關注，正針對男事主死因調查，等候毒理化學報告，調查方向集中於旅遊區內的類似娛樂活動的安全與防護問題。德國駐開羅大使館正與死者家屬保持聯繫，協助處理遺體運回德國及相關法律責任。法新社就事件向埃及方面查詢，但有關當局表示對意外不知情，尚未了解事件細節。

毒蛇突然發難，猛力咬向男子腿部，男子被咬後瞬間出現嚴重中毒症狀並陷入休克。（網絡圖片）

弄蛇表演風險高 今年13.8萬人死於蛇咬

弄蛇表演是埃及紅海沿岸旅遊區常見的娛樂項目，主打與毒蛇近距離互動吸引遊客。然而，坊間所謂「吹笛催眠蛇」的說法其實是迷思，蛇類並無聽覺，僅透過地面振動及物體擺動做出反應，表演期間蛇隻往往處於高度警戒的防禦狀態，隨時可能發起攻擊。

根據世界衛生組織（WHO）數據，全球每年約有540萬人遭蛇咬傷，其中高達13.8萬人因此喪生，大部分個案發生於南亞地區。