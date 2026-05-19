14歲男網購青竹毒蛇當寵物　被咬傷送院　醫生教防蛇3大救命原則

網購無奇不有，但若將致命毒蛇當寵物養，隨時可能危及性命！內地上海一名14歲男孩因圖新鮮、尋求刺激，竟從網上購買毒蛇「竹葉青」（青竹蛇）作為寵物，結果在家中不慎被咬傷，緊急送院救治。對此醫生提供分辨短尾蝮毒蛇的方法和被蛇咬傷建議，提醒切勿用口吸毒，以免施救者同樣中毒。



上海一名14歲男孩因被蛇毒「竹葉青」咬傷，緊急送往龍華醫院治療。（AI生成圖片）

網購毒蛇圖刺激反被咬傷 14歲男孩送醫

「寵物毒蛇」危險，切勿拿自己的生命開玩笑！據內地媒體《九派新聞》報道，近日，上海一名14歲男孩因被蛇毒「竹葉青」咬傷，緊急送往龍華醫院治療，據報道，「竹葉青」是男孩是從網上購買，為了圖刺激而當寵物養，卻不幸被咬傷。

院方指出，今年4月以來已接收6宗被蛇咬傷病例，而近年該院收治的蛇咬傷患者中，有許多宗是被自己養的「寵物毒蛇」咬傷。

竹葉青蛇（Trimeresurus）又名青竹蛇、紅眼睛蛇等，是蝰科（蝮蛇科）其中1類有毒蛇類的統稱。（網上圖片）

常見的野生蛇類 辨識毒蛇短尾蝮

內地華東地區較為常見的野生蛇類有2科4種，包括遊蛇科的黑眉錦蛇、赤鏈蛇、烏梢蛇以及蝰科的短尾蝮，其中短尾蝮有毒，其特徵明顯：背部有對稱的深色斑，狀如「八」字或括號；身體呈黃褐色或黑褐色，兩側排列着形似馬蹄的大圓斑，在野外活動遇到此類蛇務必小心。

短尾蝮有明顯特征：背部有對稱的深色斑，狀如「八」字或括號；身體呈黃褐色或黑褐色，兩側排列着形似馬蹄的大圓斑。（網上圖片）

短尾蝮有明顯特徵：背部有對稱的深色斑，狀如「八」字或括號；身體呈黃褐色或黑褐色，兩側排列着形似馬蹄的大圓斑。（網上圖片）

遵循蛇咬傷3救命原則 嚴禁效法影視劇吸吮毒液

醫生提醒，若不幸被蛇咬傷，第一時間務必保持冷靜，並遵循「冷靜制動、綁紮清洗、送醫找藥」三大原則，避免因錯誤施救加速毒素擴散。

醫生特別強調，「在戶外可用大量流動清水沖洗傷口，沖洗時輕輕擠壓傷口周圍，排出淺表毒素」，但嚴禁模仿影視劇橋段，用嘴吸吮毒液，以免施救者同時中毒。此外，即使來不及捕捉或拍攝蛇類照片，醫生亦可根據傷口局部症狀及試紙檢測辨別蛇種對症下藥。