浙江女偷喝室友泡腳藥酒中毒　含2種藥材毒似砒霜　幸治療後康復

一朝嘴饞偷喝酒差點小命不保！浙江1名女子夜班放工回宿舍偷喝室友用於泡腳的藥酒，僅喝1小口便中毒，口部四周麻木蔓延全身，身體癱軟無力，還伴有頭暈、惡心和心悸等症狀。據內地媒體報道，藥酒含有兩種劇毒藥材——「雪上一枝蒿」和「草烏」，毒性堪比砒霜，0.2克純藥材可致人中毒，2至4毫克便會引發重度中毒甚至死亡。幸好，經治療女子病情已大為好轉，一周後順利出院。醫生提醒，偏方藥酒不能替代藥品，若誤服後身體不適，應盡快就醫。



浙江1名女子偷喝室友用於泡腳的藥酒，不料意外中毒。（AI生成圖片）

誤喝室友泡腳藥酒突發急症

據《錢江視頻》報道，此前浙江紹興的陳女士下夜班回宿舍，發現室友泡了1瓶藥酒，心血來潮喝了1小口，隨後便去洗衣服。不料，她在洗衣途中突發口部四周麻木，逐漸蔓延至全身，身體酸軟無力幾乎要癱倒，還伴有頭暈、惡心和心悸等症狀。驚慌之下，陳女士連忙呼喊室友幫忙，室友得知藥酒被喝十分驚訝。

女子在洗衣途中突發口周麻木，逐漸蔓延至全身，身體酸軟無力幾乎要癱倒，還伴有頭暈、惡心和心悸等症狀。（AI生成圖片）

酒中含「雪上一枝蒿」和「草烏」毒似砒霜

隨後陳女士被送到當地醫院搶救，為輔助診治，室友主動告知醫生，患者誤喝的藥酒中含有「雪上一枝蒿」和「草烏」兩種藥材。據報道，這兩種藥材含劇毒烏頭鹼，毒性與砒霜類似，若是純藥材，0.2克可致人中毒，2至4毫克便會引發重度中毒甚至死亡。藥酒本意用作泡腳，不能服用，但因瓶上沒貼標籤，陳女士不知情下誤喝「出事」。

醫生立即為患者洗胃，並輔以輸液、阿托品對症治療等醫療手段，陳女士病情得到有效控制，一周後康復出院。

偏方藥酒不能替代藥品 誤喝不適立即求醫

醫生提醒，不明藥酒、偏方泡酒不是藥物替代品，若誤服不明液體後出現口唇麻木、四肢發麻、心慌胸悶及心跳紊亂等症狀，應立即到醫院診治，切勿私自催吐或亂喝偏方。

其他報道：大冠鷲誤食毒松鼠倒地 路人灌藥酒愈幫愈忙 一身酒氣送獸醫治理

民間常有不同的偏方，用在人身上可能做成傷害，用在動物身上更可能會出事。台灣一隻大冠鷲因為懷疑老鼠藥死亡的毒松鼠倒地，被民眾發現，想不到人們竟向牠灌食藥酒，相信可以解毒，結果愈幫愈忙令大冠鷲醉倒，渾身酒氣、兩眼發直地被送到獸醫治理，實在令人哭笑不得。



本來已中毒，還被灌食藥酒，大冠鷲被送到獸醫時，「虛弱的躺在診療台上，嘴邊不時流出透明藥酒」。（野生動物急救站fb圖片）

「野生動物急救站」在facebook發文，表示當天民眾用手臂夾着大冠鷲衝進急救站看診，原來民眾發現大冠鷲時，牠倒在一隻松鼠旁，而這隻松鼠疑似誤食老鼠藥已死亡，人們認為大冠鷲可能吃了毒松鼠才倒地，於是向牠灌食民間解毒良方「九股藤藥酒」，再送至急救站。

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