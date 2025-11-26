女子與男友吵架後喝光「58度高粱酒」中毒昏迷　醫生：已達致死量

台灣南投一名48歲女子因與男友爭吵，心情不佳竟買下一瓶58度高粱酒一飲而盡，導致酒精中毒不省人事！女子原本不喝酒，卻因情緒低落而「買醉」，警消獲報趕抵現場發現她已成「爛泥」，連站都站不起來，只好由救護人員以擔架抬上救護車送醫。



醫師表示，一次喝下145cc的58度酒，酒精量已達致死量，所幸經急救後已無礙。專家呼籲切勿以酒精逃避問題，反而易造成嚴重健康風險！

南投一名48歲女子因與男友爭吵，心情不佳竟買下一瓶58度高粱酒一飲而盡，導致酒精中毒不省人事！（YouTube@TVBS NEWS）

女子與男友爭吵後竟買下一瓶58度的酒一飲而盡 致酒精中毒：

台灣南投市一名48歲毛姓女子因與男友爭吵而心情低落，前往超商購買一瓶58度金門高粱酒並一飲而盡，導致醉倒不省人事，最終被送醫治療。這位平時不喝酒的女子因情緒不佳而選擇「買醉」，造成酒精中毒症狀，引發警方及救護人員出動處理。醫師提醒，快速大量飲用高濃度酒精會迅速被人體吸收並抑制腦部功能，可能導致嚴重健康風險，甚至有致命危險。

事件發生在台灣南投市，一名48歲毛姓女子因與男友吵架，情緒低落之下前往超商購買一瓶58度金門高粱酒，並一口氣喝完整瓶，結果醉得不省人事。現場桌上除了空酒瓶外還有一杯飲料，女子因酒精攝取過量而不斷乾嘔，員警見狀貼心地輕拍她的背部，希望能讓她舒服一些。

警方到場後詢問女子是否能夠自行移動，女子回應已無力氣行動。此時，女子家人也趕到現場，對她表示不滿，指責她造成警方、救護車出動，還影響店家正常營業。家人與警方合力試圖將女子扶起，但因女子已經醉成「爛泥」般癱軟，即使合力也無法將她扶起。由於情況嚴重，救護人員最終使用專業擔架將女子抬上救護車。值得注意的是，雖然兩人先前發生爭執，但女子的男友並未置之不理，也趕到現場陪同就醫。

台灣南投醫院神經內科主任張嘉為表示，快速大量飲用高濃度酒精會被人體迅速吸收，到達腦部後會造成腦部抑制。張嘉為強調，這種情況需要送醫打點滴，加速代謝醒酒，千萬不能讓患者自行昏睡。專家研究顯示，酒精的「最低致死劑量」約為每公斤體重1.4克。以60公斤成人計算，一次飲用145cc的58度高粱酒所含酒精量已達危險水平。由於每個人對酒精的耐受度不同，所幸這名女子經過醫療處理後已酒醒返家。這起事件也提醒大家，酒精無法真正解決問題，反而可能帶來更多健康風險。

