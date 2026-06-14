50歲男不煙不酒都中招！喉嚨突卡1個月　醫生：腫瘤再大恐防窒息

不煙不酒不代表身體一定健康！台灣耳鼻喉科醫師林福民在其Facebook專頁表示，一名50多歲男病人沒有吸煙和喝酒習慣，喉嚨突然有異物感，惟曾求醫診治，情況仍一直沒有改善，維持大約一個月，後期逐漸覺得呼吸困難，甚至出現喘鳴聲，經介紹前來林醫生診所接受檢查。



喉嚨腫瘤幾乎封死呼吸道。（Facebook專頁「弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科」圖片）

證實病人喉部有腫瘤 轉送醫院作進一步檢查

林醫生使用喉內視鏡檢查，發現病人喉部有腫瘤，「幾乎快要完全蓋住喉部」，也就是上、下呼吸道交界，導致喉部有異物感及呼吸困難，如果腫瘤再變大，可能會有窒息風險。林醫生安排患者到醫院進行組織切片檢查，配合對應治療方法。

男病人喉嚨突然有異物感，惟曾求醫診治，情況仍一直沒有改善，維持大約一個月，後期逐漸覺得呼吸困難，甚至出現喘鳴聲。（AI生成圖片）

喉部腫瘤6大症狀

林醫生指出，喉部腫瘤可能有以下症狀，若症狀持續出現，超過一周都沒有改善，甚至惡化，一定要盡快接受專科醫師檢查：

1. 喉部異物感

2. 持續喉嚨痛

3. 聲音沙啞

4. 吞嚥困難

5. 呼吸困難

6. 頸部腫塊



（Facebook專頁「弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科」）

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跳廣場舞期間突然劇烈腹痛。湖南郴州1名年近70歲的李婆婆，為強身健體去跳廣場舞，每次1、2小時，早前跳到半路右上腹劇痛，情況一度危急，幸虧送醫及時，發現其肝左葉有「巨型腫瘤」，更破裂出血，醫護團隊手術急救後，李婆婆及時止血脫離危險。醫生提醒，肝炎或肝硬化患者運動時必須嚴控強度，否則隨時引發致命意外。



跳廣場舞需要龐大體力，應量力而為。（《唐人街探案2》劇照）

據《瀟湘晨報》報道，李婆婆有超過10年慢性乙型肝炎病史，本身屬於肝癌高危人士。她近日聽聞跳廣場舞可強身健體，便頻繁參與，有時甚至跳1至2小時。事發當日傍晚，她像往常一樣到廣場參與節奏較快的廣場舞活動，期間突然右上腹劇痛，隨即面色蒼白、冒冷汗，家屬立即致電將其送院急救。

緊急檢查結果顯示，李婆婆肝臟左葉有一顆約9.6厘米的巨大腫瘤，腫瘤已經破裂並引發腹腔出血，肝臟周圍有明顯積液，最終確診為肝惡性腫瘤破裂出血。

術前CT顯示：腫瘤已破裂出血。（微博截圖）

醫生指出，肝癌破裂是肝癌極為嚴重的併發症。（微博截圖）

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跳廣場舞爆肝腫瘤！七旬婆婆跳2小時腹劇痛 醫生教肝病運動關鍵