出門才用止汗劑大錯　醫生揭夏天體味真相　用錯方法身體恐更酸臭

炎炎夏日一到，搭捷運、巴士最怕遇到滿車汗味。許多人以為只要勤洗澡、出門前補擦止汗劑，就能避免身上飄出異味，但台灣重症科醫師黃軒提醒，很多人不是不愛乾淨，而是除臭方法用錯了，其中最常見的錯誤，就是等到早上出門、甚至已經流汗後才擦止汗劑。



黃軒在Facebook發文指出，門診曾有一名年輕上班族苦惱表示，自己明明每天洗澡兩次，卻仍被同事暗示身上有味道。事實上，汗水本身幾乎沒有味道，真正造成酸臭味的關鍵，是皮膚表面的細菌分解汗液中的蛋白質、脂肪後，產生揮發性氣味分子。

示意圖（Unsplash@HUUM）

他解釋，夏天氣溫高、濕度也高，細菌更容易滋生，汗水一旦和細菌產生作用，異味自然更加明顯。因此，想要改善汗臭，不是靠香水或體香劑硬蓋，而是要從「抑制汗水」與「減少細菌」兩個方向下手。

黃軒指出，第一步就改善使用止汗劑的時間。許多人習慣早上出門前擦，或等到流汗後才狂補，但這樣效果往往大打折扣。他說，止汗劑中的鋁鹽需要時間吸收水分、膨脹，才能暫時堵住汗腺開口，因此最好在前一天晚上睡前、皮膚完全乾爽時使用。此時汗腺分泌較少，止汗效果也較好；若等到已經滿身大汗才擦，成分很容易被汗水沖掉。

第二步，則是爆汗後不要急著噴香水。黃軒提醒，當身上已經出現汗酸味時，如果再用濃烈香水掩蓋，味道混在一起，在密閉車廂或冷氣房裡反而可能更尷尬。正確做法是先用濕紙巾或濕毛巾把汗水擦乾，讓皮膚降溫、恢復乾爽，再補上具有抗菌成分的體香劑或驅臭劑，而不是止汗劑或香水。

第三步，也別忽略衣服殘留的細菌。黃軒表示，有時候臭味不一定來自人體，而是衣物本身。像是聚酯纖維等機能排汗衣雖然吸濕速乾，卻也容易吸附皮脂與細菌；衣服剛洗完可能聞起來正常，但只要體溫升高、濕度增加，藏在纖維裡的細菌和皮脂就可能重新散發酸臭味。

他建議，洗衣時可加入小蘇打粉或衣物專用殺菌劑，日常穿著則可多選擇純棉、亞麻等透氣材質。不過，純棉也不一定永遠比排汗衣好，仍要看使用情境；若只是日常通勤，棉質或亞麻較舒適透氣，但大量運動時，機能排汗衣仍有排汗快、散熱佳的優勢。若某件排汗衣怎麼洗都還有酸味，就代表細菌可能已經殘留在纖維中，建議淘汰。

黃軒也提醒，如果已經調整生活習慣、正確使用止汗產品，腋下仍有嚴重多汗或狐臭困擾，也不必獨自尷尬，可以諮詢醫師評估，透過微波止汗、肉毒桿菌素注射等方式改善。

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